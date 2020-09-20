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Bir mahalle konağı daha

Mamak Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda temelini attığı Ortaköy ve Eskibayındır mahalle konaklarının ardından Kızılca Mahallesi’nde inşa edeceği mahalle konağının da temelini attı. 
Bir mahalle konağı daha

Temel atma törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, meclis üyeleri, başkan yardımcıları katıldı. İnsanların kaynaşması komşuluk ve kardeşlik duygularının gelişmesi açısından mahalle konaklarının önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Köse, “Mamaklı komşularımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda ekip ruhuyla geceli gündüzlü gayret ediyoruz. Ben yok-biz varız anlayışıyla kimseden uzak durmadan el ele gönül gönüle birlikte büyük hizmetlere imza atıyoruz. Doğma büyüme Mamaklıyım, halen de Mamak’ta oturmaktayım. Çocukluğumun geçtiği bu ilçeye belediye başkanı olarak hizmet etmek beni gururlandırıyor” dedi. Köse, konuklarla birlikte konağın temeline konulacak harcın butonuna basarak ilk çalışmayı başlattı.

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Mamak’ta güzel şeyler oluyor
Her alanda gerçekleştirdiği atılımlarla “örnek bir ilçe” olma yolunda emin adımlarla yürüyen Mamak Belediyesi, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Geleneksel köy konakları ve köy odalarını modern hali ile yaşatmak adına Kızılca Mahalle Konağı yapımına başlandı. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hizmetlere durmadan devam edeceklerini belirten Köse, “ İlçemizde güzel şeyler oluyor. Güzel Mamak gelişmeye, büyümeye, kalkınmaya devam ediyor. Bu anlamda da burada güzel bir hizmetin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Komşularımızın bir araya geleceği, pek çok amaçla kullanılabilecek bu güzel  eser,  ortak mekan olması nedeniyle insanların kaynaşması, bir araya gelmesi ve kardeşlik duygusunu geliştirmek açısında önemli. Böyle güzel mekanlara her zaman ihtiyaç var. Türkiye’nin çoğu yerinde, köylerde mevcut olan köy konakları, köy halkının birçok ihtiyacını karşılıyor. Düğün, nişan, toplantı, yemek ve cenaze gibi insanların bir araya geldiği durumlarda hizmet veriyor. Eskiden tek oda şeklinde küçük yapılar halinde karşımıza çıkan odalar bugün modern, geniş ve kullanışlı mimariye sahip. Çünkü mahallelerimiz artık nüfus bakımından kalabalık yerler. İlçemiz her ne kadar büyüyüp, şehir görünümüne sahip olsa da kültürel değerlerimizi, geleneklerimizi yaşattığımız için bu tür yapılara ihtiyaç duyuyoruz. Mahalle statüsü kazanan fakat köy özelliklerini, geleneklerini de muhafaza eden mahallelerimizde hem alt yapı hem de bu tür köy konağı yapılması gibi hizmetlerimizi imkânlarımız doğrultusunda devam ettiriyoruz. Bunlardan biri olan Kızılca Mahalle Konağı, hemşehrilerimizin hizmetine sunularak, önemli günlerde vatandaşların ihtiyacını karşılayacak” dedi.

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