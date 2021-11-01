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Bir Taciz Rezaleti Daha

Mareşal Çakmak Mahallesi’ndeki Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi’nde bir öğretmenin kız öğrencisini taciz etmesi ve bunun üzerine darp edilmesi olayının ardından şimdi de Tandoğan Mahallesi’nde bir berber taciz iddiasıyla gözaltına alındı.
Bir Taciz Rezaleti Daha

İŞLEM BAŞLATILDI

Tandoğan Mahallesi'nde bir berberin, temizlik bahanesiyle 9 yaşındaki engelli C.Y. ve 15 yaşındaki O.Ç.’yi dükkana çağırıp, kapıları kilitleyerek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor. Çocuklar ve aileleri olayı doğrularken, tacizle suçlanan 60 yaşındaki berber gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı.

“OKUL YÖNETİMİ ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI” İDDİASI

Öte yandan, Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi’nde yaşanan taciz olayında veliler okul yönetimine tepki gösteriyor. Kız öğrencinin taciz olayını ilk önce yetkililere anlattığı fakat okul müdiresinin olayın üzerini örtmeye çalıştığı belirtiliyor. Bunun üzerine öğrencinin olayı ailesine anlattığı, yakınlarının da okula gelerek sözkonusu öğretmeni darp ettikleri ifade ediliyor.

Sincan yeni bir taciz rezaletiyle gündemde. Mareşal Çakmak Mahallesi’ndeki Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi’nde B.P. adlı tarih öğretmeninin, bir kız öğrenciyi taciz etmesi ve öğrencinin yakınları tarafından darp edilmesi olayının ardından şimdi de Tandoğan Mahallesi şok bir taciz iddiasıyla çalkalanıyor.

Tandoğan Mahallesi'nde berber dükkanı işleten bir şahsın, temizlik bahanesiyle engeli bulunun 9 yaşındaki C.Y. ve 15 yaşındaki O.Ç.’yi dükkana çağırıp sonrasında da kapıları kilitleyip çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor. İddialar çocukların aileleri ve mahalle sakinlerini ayağa kaldırırken, polisin sözkonusu 60 yaşındaki berberi gözaltına aldığı öğrenildi.

BABASI TACİZİ ANLATTI

Taciz edildiği ileri sürülen 9 yaşındaki engelli C.Y.’nin babası olayı şöyle anlattı: "Bu olay ikindi zamanı, saat 16.00 gibi oldu. Çocuklarımızın ikisi de engelli. Asıl taciz edilen kişi, üst komşumuzun oğlu. İlk başta komşumuzun çocuğunu dükkana davet edip cinsel tacizde bulunmuş. Ardından benim çocuğumu da davet etmiş. Dükkanının tabelası da belli değil. Sadece resim koymuş. Ayrıca emniyet güçlerimize çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili iki gündür çalışıyorlar.”

EŞİ REDDETTİ

Bu arada, çocuklara cinsel tacizle suçlanan 60 yaşındaki berberin eşinin, olay yerine gelerek mahalleliye “Eşim böyle bir şey yapmış olamaz, iddialar gerçek olamaz” dediği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, berberin ifadesi merak ediliyor.

“OKUL YÖNETİMİ ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI” İDDİASI

Öte yandan, Mareşal Çakmak Mahallesi’ndeki Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi’nde B.P. adlı tarih öğretmeninin taciz olayında velilerin okul yönetimine tepkisi sürüyor. Kız öğrencinin taciz olayını ilk önce okul müdiresine anlattığı, telefonundaki taciz mesajlarını gösterdiği öğrenildi. Fakat okul müdiresinin olayın üzerini örtmeye çalışarak, kız öğrenci hakkında uzaklaştırma kararı verdiği belirtiliyor. Bunun üzerine öğrencinin olayı ailesine anlattığı, yakınlarının da okula gelerek sözkonusu öğretmeni darp ettikleri ifade ediliyor.

OKUL MÜDİRESİ: YOK ÖYLE BİRŞEY

Okul müdiresi, tacizle suçlanan tarih öğretmeninin darp edilmesi olayıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakmış, taciz iddialarıyla ilgili olarak “Yok öyle bir şey” cevabını vermişti. Müdire, öğretmenin neden darp edildiği konusunda da herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Bu arada, konuyla ilgili olarak gerek Sincan Milli Eğitim’den gerekse İl Milli Eğitim’den sağlıklı bir açıklama gelmemesi de tepki topluyor.

İLKSAYFA GAZETESİ

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