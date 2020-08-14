  • BIST 1.084
  • Altın 460,494
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Bir tık-la dostlara sıcak yuva 

Pursaklar Belediyesi, sevgiye muhtaç kimsesiz sokak hayvanlarını sahiplendirmeye devam ediyor.
Bir tık-la dostlara sıcak yuva 

Cerrahi operasyonlardan medikal desteklere, fizik tedaviden çeşitli rehabilitasyon imkanlarına kadar her detayın düşünüldüğü Hayvan Barınağı ve Kedi evinde, Pursaklar Belediyesi aşılama, kısırlaştırma, küpeleme estetik ve hijyenik bakımı gibi birçok hizmeti de veriyor. 

Vatandaşlar, https://www.pursaklar.bel.tr/ internet sitesi üzerinden https://sahiplendirme.pursaklar.bel.tr bölümüne tıklayarak can dostunu resmine ve özelliklerine bakarak sahiplenebiliyor.

Pursaklar'da bulunan hayvan barınaklarında 187 köpek sahiplendirilirken, 40 Ankara Kedisi, 10 sokak kedisi olmak üzere 50 kedi, hayvan severler tarafından sahiplenildi.

3-077.jpg

‘‘Sevimli Dostlarımıza Sıcak Bir Yuva Bulmayı Amaçlıyoruz’’
Sahipsiz hayvanlara en güzel şartlarda bakım ve tedavi hizmeti sunduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Sokaktan barınağa alınan kedi ve köpeklerimizi ilk olarak sağlık taramasından geçiriyoruz. Daha sonrada barınaktaki görevli uzmanlarımız tarafından rehabilite işlemleri gerçekleştiriliyor. Sokak hayvanlarına tedavi, bakım ve kısırlaştırma gibi birçok müdahalede bulunuyoruz. Tamamen sağlıklı bir hale gelen hayvanları ücretsiz olarak sahiplendiriyor, onlara sıcak bir yuva bulmayı amaçlıyoruz. Ulaşamadığımız sokak hayvanlarımız için ise onlarca mama noktamız bulunurken, ilçemizdeki 20 den fazla boş araziye de mama bırakarak can dostlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz’’ dedi. 

dsc_6296.jpg

‘‘Bir Canlıyı Sahiplenmenin Yükümlülüklerini İyi Bilmek Gerekir’’
Hayvan sahiplenmek isteyecek vatandaşlara uyarılarda da bulunan Başkan Çetin; ‘‘Vatandaşlarımızın hayvan sahiplenmek istemeleri çok güzel ancak büyük bir sorumluluğu olduğunu da unutmamaları gerekir. Bir canlıyı sahiplenmenin yükümlülüklerini iyi bilmek, onun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak gerektiği bilincinde olmak gerekir. Bir anlık heves olarak değil bir ömür sürecek olan birlikteliğe adım attıklarını bilmeleri gerektiğini belirtmek isterim. Bu düşüncelere sahip olarak hemşehrilerimizin onlara kucak açmalarını temenni ediyorum’’ dedi.
Hayvanları çok sevdiklerini belirten hayvan severler ise; ‘‘Burada barınakta hayvanlara çok iyi bakılıyor. Ancak, onların sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Bunların hepsi bir can. Onlara sarıldığımda iyi ve sevgi dolu hissediyorum. Hayvan severlere barınaklardan can dostlarımızı sahiplenmelerini rica ediyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Yaşar muhtarlarla buluştu15 Ağustos 2020 Cumartesi 01:33
  • ASKİ'den sıkı denetim: Atık ve kaynak sulardan numuneler alındı14 Ağustos 2020 Cuma 15:18
  • Kaymakam Yıldız ve Başkan Çetin vatandaşları uyardı14 Ağustos 2020 Cuma 04:36
  • Yenimahalle'de sel mağdurlarına destek14 Ağustos 2020 Cuma 04:03
  • Denetlenmedik yer kalmadı14 Ağustos 2020 Cuma 03:34
  • Çikolata Yapım Atölyesi, Mamaklı kadınlarla buluştu14 Ağustos 2020 Cuma 02:31
  • 7’den 70’e tüm vatandaşlara ücretsiz terapi14 Ağustos 2020 Cuma 01:30
  • Her noktada hijyen seferberliği13 Ağustos 2020 Perşembe 03:26
  • Kaymakam Sırmalı ve Başkan Köse denetimlerde sahada13 Ağustos 2020 Perşembe 02:32
  • Kent genelide havuzların temizliği hızlandı13 Ağustos 2020 Perşembe 01:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti