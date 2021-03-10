Bir yılda Türkiye'den 30 bine yakın can aldı

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin üzerinden bugün tam bir yıl geçti. Bugüne dek Türkiye’de toplamda 3 milyona yakın kişinin testi pozitif çıktı 30 bine yakın vatandaş hayatını kaybetti.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinden bugüne tam bir yıl geçti. Sağlık Bakanlığı’ndan edinilen verilere göre bugüne kadar toplamda 2 milyon 821 bin 943 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalığa yakalananlardan 29 bin 227 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 milyon 649 bin 862 kişi ise tedavi edildi. Toplamda bir yıllık süreçte Türkiye’de yapılan koronavirüs testi ise 34 milyon 548 bin 238 kişiye ulaştı.

DÜNYADA 118 MİLYON KİŞİ HASTALIĞA YAKALANDI

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında görülen ilk koronavirüs vakasının ardından dünya adeta alarma geçti. Başlarda hissedilmeyen hastalığın boyutu Avrupa ve Amerika’ya ulaştıktan sonra dünya genelinde büyük bir krize neden oldu ve tüm dünyada insanların hayatı tamamıyla değişti. Sokağa çıkma yasakları, cafe ve restoranların kapanması, neredeyse tamamıyla dijitalleşmiş bir dünya ile tanışıldı. Durmaz denilen sektörler durdu, turizm sektörü tamamen bitme noktasına geldi ve ülkeler başka ülkelerin vatandaşlarını sınırları içerisine almadı. Temel temizlik kuralları tekrar hatırlandı elin nasıl yıkanması gerektiği anlatıldı. Dünyada bugün itibariyle toplamda 118 milyon 190 bin 177 kişi koronavirüse yakalandı. Dünya genelinde 2 milyon 622 bin 796 kişi ise hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise dünya genelinde 93 milyon 877 bin 794 kişi iyileşti.

TÜRKİYE’DE 30 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bugüne Sağlık Bakanlığı’ndan edinilen verilere göre bugüne kadar toplamda 2 milyon 821 bin 943 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalığa yakalananlardan 29 bin 227 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 milyon 649 bin 862 kişi ise tedavi edildi. Toplamda bir yıllık süreçte Türkiye’de 34 milyon 548 bin 238 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

BİLİM KURULU OLUŞTURULDU

Türkiye salgınla mücadelede uzmanlarda oluşan Bilim Kurulu oluşturdu. O kurul belirli aralıkla toplanarak yetkili makamlara bilgilendirmeler ve tavsiyelerde bulundu. Salgınla mücadele süreç onların tavsiyeleriyle gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor. Salgında en çok 65 yaş üstü vatandaşlar zorluklar yaşadı ve aylarca evlerinden çıkamadı. Eğitim hayatı uzaktan olarak online şekilde yapıldı.

TÜRKİYE’DE 10 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

Salgına karşı verilecek savaşta en etkili yöntemlerden biri de aşılama oldu. Türkiye bu yılın başında önce sağlık çalışanları ve ileri yaştaki kişileri aşılamaya başladı. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan verilere göre bugün itibariyle Türkiye’de 10 milyon 313 bin 739 kişiye aşı yapıldı. Bu rakamın 7 milyon 723 bin 078 kişisi 1’inci doz, 2 milyon 590 bin 661 kişiye 2’inci doz aşıyı oldu. Başkent’te ise toplamda 841 bin 186 kişiye aşılama yapıldı. Başkent’te 1’inci doz aşıyı olanların sayısı 603 bin 302 iken, 2’inci doz aşıyı olanların sayısı 238 bin 154 oldu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA