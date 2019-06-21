Bir yılın emeği Ulucanlar'da

Altındağ Belediyesi'ne bağlı 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde eğitim gören kadınların bir yıl boyunca büyük emek vererek yaptığı ürünler 26 Haziran Çarşamba günü Ulucanlar'da sergilenecek.

Altındağ Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde, yıl sonu sergisi sevinci yaşanıyor. Merkezlerde açılan kurslara katılan üyelerin bir yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünler, her merkezin kendi bünyesinde açtığı sergilerde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 1 yıl boyunca üreten, emek veren ve azimle çalışan Altındağlı kadınlar, kendi eserlerini sergide görmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

DEFİLELER YER ALACAK

Altındağlı kadınların yaptığı ürünler arasında en beğenilen ve en çok ilgi görenler, kendi merkezlerindeki serginin sona ermesinin ardından Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu'nda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. 26 Haziran Çarşamba günü saat 14: 00'te coşkulu bir törenle açılacak olan yıl sonu sergisi, Altındağlı kadınların el becerilerini gözler önüne serecek. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeki büyük sergide ayrıca defileler de yer alacak.

"KADIN EMEĞİ ÇOK DEĞERLİ..."

Bu merkezlere üye olan binlerce kadın için artık emeklerin karşılığını alma zamanı olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "İlçemizde değişik bölgelerde hizmet veren 24 adet Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, kadınların yeni bilgi ve becerilerle donanması için çalışıyor. Bu merkezlerde yürütülen faaliyetler, verilen kurslar ve eğitimler sayesinde kadınlar, sosyal hayatın içinde artık çok daha fazla yer alıyor. Kadınlar burada edindikleri bilgi ve beceriler ile çok daha mutlu oluyor. Tüm kadınların emeği bizim için çok değerli... Ben bir yıl boyunca verilen emekler sonucu ortaya çıkan ürünlerin sergileneceği Ulucanlar'daki dev sergiye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

