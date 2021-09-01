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Birçok suçtan aranan şüpheli, kanepenin altındaki çukurda yakalandı

Birçok suçtan aranan şüpheli, kanepenin altındaki çukurda yakalandı
Manisa'da, birçok suçtan hakkında arama kararı bulunan G.K. (40), jandarmanın operasyonuyla evindeki kanepenin altında saklandığı çukurda yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesinde geçen 26 Temmuz'da meydana gelen ateşli silah ile kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme olayının şüphelisi G.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası birçok suçtan hakkında arama kararı olan G.K.'nın, bugün Dilek Mahallesi'ndeki evine geldiği tespit edildi. Savcılığın talimatının ardından eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi evde bulamadı. Durumdan şüphelenen ekipler evde inceleme başlattı. Evin halı ve kanepelerini kaldıran ekipler, G.K.'yı kanepenin altındaki çukurun içinde yakaladı. Çukurdan çıkarılan G.K., olayda kullandığı değerlendirilen suç aleti tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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