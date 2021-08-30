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Birecik’te iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde iki TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Süleyman Korkmaz (43) öldü, 2 kişi yaralandı.
Birecik’te iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Birecik otoyolunun 87’nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Süleyman Korkmaz yönetimindeki 31 AGD 718 plakalı TIR, İbrahim Öztürk yönetimindeki 47 EBC 77 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmı hurdaya dönen TIR sürücüsü Süleyman Korkmaz ile yanındaki bir kişi ve diğer TIR'ın sürücüsü Öztürk yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkışan yaralıları araçtan çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Korkmaz, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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