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Biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 teröristin ikna yoluyla Şırnak'ta teslim olduğunu bildirdi.
Biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 1'i Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin ikna yoluyla Şırnak'ta teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikna yoluyla teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde 2 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Açıklamada, teslim olan teröristlerden birinin Irak'ta faaliyet gösterdiği ve Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ifade edildi.

İki örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 139'a yükseldiği kaydedildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden teslim olan kırmızı bültenle aranan 2 teröristle ilgili açıklama
Siirt Emniyet Müdürlüğü, ikna yoluyla Şırnak'ta teslim olan 1'i Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristle ilgili adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya" yönelik ikna çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü adına Irak ülkesinin kuzeyinde silahlı faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan 2 örgüt mensubunun teslim olmaları sağlanmış olup, M.A. isimli erkek örgüt mensubunun 'Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arandığı' anlaşılmıştır. Söz konusu örgüt mensuplarıyla ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlanmıştır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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