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Biriktirdiği eşyalarla 'Nostalji Evi' kurdu

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki köyünde yaşayan Bahattin Tunç'un bir dönem kullanılmış asırlık eşyaları sergilediği "Nostalji Evi" büyük ilgi görüyor.
Biriktirdiği eşyalarla 'Nostalji Evi' kurdu

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki köyünde yaşayan Bahattin Tunç, her türlü ev araç ve gereçleri, kişisel eşya, para, oyuncak, fotoğraf makinesi, daktilo, tarım ve müzik aletleri, ulaşım araçları, silah gibi asırlık malzemelerle kültürevi oluşturdu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde uzun yıllar şoförlük yaptıktan sonra emekli olan 56 yaşındaki Tunç, çocukluğundan bugüne gelen antikaya olan merakı sayesinde zengin bir koleksiyona sahip oldu.

En eskisi 248 yıllık ve yaklaşık 10 bin antika parçaya sahip olan Tunç, Dana köyünde adına "Nostalji Evi" dediği ahşap binada sergilediği tarihin izini taşıyan eserlere gözü gibi bakıyor.

"Gençler çoğunu bilmiyor"

Bahattin Tunç, antika biriktirme merakının ilkokul çağlarında başladığını söyledi.

O yıllarda babasının aldığı ahşap okul çantasını saklamakla işe başladığını anlatan Tunç, sahip olduklarının maddi değerle ölçülemeyeceğini kaydetti.

Evinin bodrumunda sakladığı antikaları, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine köyünde yaptığı tarihi görünümlü binada sergilemeye başladığını belirten Tunç, "İlgi var. Gençler geliyor, 'Bunları nasıl biriktirdin, nereden buldun, böyle şeyler mi var, ne işe yarıyor?' diyor. Gençler çoğunu bilmiyor. Anneleri babaları 'Oğlum bunlarla yetiştik, oyuncaklarımız böyleydi.' diyor. Eskiden tahtadan kendimiz yapardık oyuncakları. Yaşlılar geliyor, 'Biz bunlarla büyüdük, eskiye götürdün bizi.' diyor. Gençler seviniyor, antikaları görünce, yaşlılar ise 'Gençliğimizi hatırlattın.' diye mutlu oluyor." diye konuştu.

Nostalji evini yabancı turistlerin de ziyaret ettiğini söyleyen Tunç, tarihi objeleri özenle koruduğunu, hala saklamaya devam ettiğini ve bunun ölene kadar da süreceğini aktardı.

Tunç, ailesinden çok büyük destek aldığını belirterek, antika merakını çocuklarına da aşıladığını, kendisinden sonra çocuklarının da buna devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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