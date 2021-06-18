  • BIST 1.414
  • Altın 500,262
  • Dolar 8,7126
  • Euro 10,3708
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

Birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar belirlendi

Hakim ve Savcılar Kurulu, birinci sınıf incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcıların listesini belirledi.
Birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar belirlendi

Resmi Gazete'de 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakim ile savcılarının listesi yayımlandı.

Kararda, Nisan 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanların listeye dahil edilmediği belirtildi.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenlerin bir ay içinde HSK'ye yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebileceği kaydedildi.

Kararda, birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak 32 hakim, 12 savcı ile 2 idari yargıcın isimlerine yer verildi.

HSK'nin, Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kararında da 2 yıllık yükselme sürelerini Nisan 2021 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin listesi yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması17 Haziran 2021 Perşembe 13:54
  • Bakan Soylu 10 bin dolar alan siyasetçiyi savcılığa bildirdi17 Haziran 2021 Perşembe 13:49
  • AVM'lerde yeni dönem: İlk kez oluyor17 Haziran 2021 Perşembe 13:08
  • Biden görüşmesi sonrası Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması17 Haziran 2021 Perşembe 13:03
  • İzmir'de HDP binasında silah sesleri! Ekipler alarma geçti17 Haziran 2021 Perşembe 12:17
  • Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesör' operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı17 Haziran 2021 Perşembe 12:08
  • 35 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı17 Haziran 2021 Perşembe 12:01
  • Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzattı17 Haziran 2021 Perşembe 10:20
  • Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı17 Haziran 2021 Perşembe 10:15
  • 'Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkar mı?' sorusuna Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan yanıt17 Haziran 2021 Perşembe 10:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti