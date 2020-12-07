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Birinci etap tamam

Eylül ayı sonunda Tatlıçay ıslah çalışmalarına başlayan Çankırı Belediyesi, projenin İstasyon Kavşağı ile Kırkayak Köprüsü arasında yer alan birinci etap çalışmalarını tamamladı.  
Birinci etap tamam

Çankırı halkının yıllarca merakla beklediği projeyi hayata geçirmekten onur duyduklarını belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, projenin 850 metrelik güzergâhtan oluşan birinci etap çalışmalarının ardından Tatlıçay’da bentte su tutma işleminin gerçekleştirildiğini ifade etti.  

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Çankırı’nın gerdanlığı Tatlıçay, zarif ve estetik görünüme kavuşmaya başladı. Çankırılıların yoğun ilgi ile takip ettiği projede, ilk etap çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 600 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 1 m yüksekliğinde yapılan rigol kanal ile taş duvarlar arasında kalan bölümde iki taraflı toprak dolgusu gerçekleştirildi. Bölgede Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce tesviye çalışmaları tamamlanarak sulama hattı ve springleri döşendi.  Sağ ve sol sahil taş duvarlar önünde toplam bin metre uzunluğunda, 60x60 cm ebatlarında yağmur suyu kanalı çalışmaları tamamlandı. Bölgeye 25,60 metre uzunluğunda, 1,1 metre yüksekliğinde dolu savağı olan su tutma bendi ile 17 metre uzunluğunda tahliye kanalı yapıldı. Su tutma bendinin arkasında bulunan 6 bin metrekarelik alanda ise yağışlı mevsimlerde rusubat havuzu olarak kullanılmak üzere göl oluşturuldu. 1 Aralık tarihinde tamamlanan çalışmaların ardından bentte su tutma işlemi gerçekleştirildi. Birinci etap çalışmaları kapsamında; 4 bin metreküp beton, 6 bin 100 metrekare kalıp, 36 ton hasır çelik, betondaki çatlamaları önlemek için 3 ton beton elyafı kullanıldı. Tatlıçay rekreasyon projesi kapsamında; Güneş İlkokulu ile Mini Sinema arasında kalan park alanına başlanan iki adet çay bahçesi kafeterya binalarının kaba inşaatı da tamamlandı. İlk etabın çimlendirme çalışmalarının bahar aylarında gerçekleştirileceği, ikinci etap çalışmalarının ise hava şartlarına göre devam edeceği bildirildi. 

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