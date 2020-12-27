Birinci Meclis'te İstiklal Marşı önerisi

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma programında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TBMM’ye “Marşın kabul edildiği günde her yıl 1. Meclis’te tüm milletvekilleri ve siyasiler İstiklal Marşı’nı ayakta okumalı.” önerisinde bulundu.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy, “20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" kapsamında Gelecek Partisi tarafından düzenlenen etkinlikle Ankara’da anıldı. Milli şairin İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'nda düzenlenen anma programına Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ ile beraberindeki heyet katıldı.

OSMANLI’NIN YETİŞTİRDİĞİ BÜYÜK DAVA ADAMI

Özdağ, Mehmet Akif Ersoy’un Osmanlı‘nın yetiştirmiş olduğu büyük şairlerden ve dava adamlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı yıkılırken yeniden bir devlet inşa etmek için yola çıkanlar arasında yer aldı. Kurtuluş Savaşı başlamadan önce hep beraber ‘bir direniş başlatalım’ dediler, Akif de İstanbul’da durmadı Ankara’ya geldi. Ersoy Allah’a, Peygamber’e, müminlere, Osmanlı Devletine inanmış bir kahramandı. Devlet yıkılırken yeni bir devlet kuruluş aşamasında Ankara’da kalacak bir yerleri yoktu. Tacettin Dergahı’na geldi Tacettin efendinin silsilesinden gelen bu dergahta kaldılar” dedi.

MECLİS BAŞKANI’NA 1. MECLİS ÖNERİSİ

Özdağ, Akif tarafından yazılan İstiklal Marşı’nın Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından Ulus’taki 1. Meclis’te 3 defa ayakta okunduğunu hatırlatarak, “ Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a çağrıda bulunuyorum. Zaten 2021 yılı İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildi. İstiklal Marşı’nın kabul edildiği günde her yıl Ulus’taki 1. Meclis’te tüm milletvekilleri, tüm siyasiler, bütün devlet adamları orada olmalı ve İstiklal Marşı’nı ayakta okumalılar. 10 kıta okunmalı hem de hep beraber İstiklal Marşı söylenmeli” şeklinde çağrı yaptı.

“SİYASETTE AKİF ÖRNEK ALINMALI”

Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un bugünkü siyasetçilere mesajı olduğunu ifade eden Özdağ, şöyle devam etti: “Mehmet Akif Ersoy, o gün İstiklal Marşı’nı yazdığında kendisine çok yüklü bir ikramiye verdiler. O parayı olduğu gibi Çocuk Esirgeme Kurumu’na kurumuna bağışlamıştı ve giyecek paltosu yoktu. Hasan Basri Çantay’dan ödünç palto alarak 1. Meclis’e buradan yürüyerek gidip geliyordu. Bütün siyasetçilere sesleniyorum. Ellerinizi temiz tutun, Akif’i örnek kabul edin, alınlarınızı temiz tutun. Siyaseti millet için yapın, kendiniz için yapmayın. Akif gibi insanların çoğalmasını temenni ediyorum.”

“ÇOCUKLARINIZA AKİF’İ İYİCE TANITIN”

Özdağ, Mehmet Akif Ersoy’un şair olmasının yanında pek çok özelliğinin de olduğunu vurguladı.

“Türkiye’deki annelere, babalara sesleniyorum, Ersoy’u çocuklarınıza sadece İstiklal Marşı’nın yazarı olarak takdim etmeyin” diyen Özdağ, “Evet çocuklarımız İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okusunlar. Ama rol model olduğunu yabancı dil bilme konusunda, geleneklerini yaşatma konusunda, diğerkamlık konusunda, fedakarlık konusunda bilgiye vermiş olduğu önem noktasında çocuklarımıza, büyüklerimize rol model olacak bir kişi” şeklinde konuştu.

BİLİME ÖNEM VERİYORDU

Ersoy’un bilgiye çok önem verdiğini bir örnekle açıklayan Özdağ, şunları söyledi: “Mehmet Akif Ersoy, Pastör’ün resmini çalışma odasında duvarın arkasına asmıştı. Mısır’a gittiği zaman da Postör’ün resmini yanında götürdü. Hatta İstanbul’da bir veba salgını olduğu zaman, salgına karşı insanların Akif’in yanına gelerek, ‘bir dua eder misiniz? Dua edin de bu veba salgınından kurtulalım’ dediği zaman. Bir Pastör çıksın bir aşı yapsın, aşıyla birlikte kurtulalım. Hadi şimdi bilgiye doğru koşalım, sonra bilgi duasını yapalım diyebilecek kadar hayatı doğru okuyan, Kur’an’ı doğru okuyan, ayetleri doğru yorumlayan bir insandı.”

Selçuk Özdağ, anma programı öncesi BBP'nin kurucu Genel Başkanı ve eski dava arkadaşı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Taceddin Dergahı'ndaki mezarı başına giderek şehit lidere dua etti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-