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Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 86 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 86 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 86 tır insani yardım

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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