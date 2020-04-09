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Birlik Derneği'nden bir ilk

Yapmış olduğu çalışmalarla sürekli kamuoyunun takdirini toplayan Ankara'da Birlik Derneği, Berat Kandili münasebetiyle İnstagramdan canlı yayınla Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirdi.
Birlik Derneği'nden bir ilk

87270346_219138492817000_5626131064377311232_n.jpgDernek Genel Başkanı Bayram Mutlu ve Pursaklar Merkez Camii müezzini ve Tasavvuf musikisi sanatçısı Şerif Saka tarafından karşılıklı gerçekleşen programda Kuran-ı Kerim, kaside ve ilahilerin okunmasının ardından dualar edildi. Dualar arasında Ülkemizin ve dünyamızın bir an önce Covid 19 salgınından kurtulması içinde Mevla’ya niyazda bulunuldu.

SORUMLULUK HİSSETTİK

Programın sonunda konuşan Bayram Mutlu, ülkesine, devletine, bayrağına ve milletine bağlı insanların oluşturduğu bir dernek olmamız gereği böyle bir program yapmayı sorumluluk olarak hissettik dedi.

Mutlu, Daha sonra programa Çorum’dan katılan Şerif Saka Hocaya ve izleyicilere teşekkür ederek yayını sonlandırdı. Yayının ardından birçok izleyici Bayram Mutlu'yu arayarak ya da mesaj atarak duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

İLKSAYFA-

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