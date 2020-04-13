Birlik'ten Angara Havaları

Ankara'da Birlik Derneği Ankaralıları bu seferde instagram dan canlı yayında coşturdu.

Ankaralı Saz ve ses sanatçısı Fatih Üstün, Ankarada Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu'nun instagramda canlı yayın konuğu oldu.

Program öncesi bir konuşma yapan Bayram MUTLU malum koronavirus izalasyonundan dolayı insanlarımızın evlerinde canı sıkılıyor. Bizde bir Ankara Derneği olarak Ankaralı hemşehrilerimize güzel bir akşam geçirecekleri sazlı sözlü bir eglence programı hazırladık dedi.

Program, Sanatçı Fatih Üstün'ün Kızılcahamam Türküsü "Meşeler gövermiş varsın göversin" isimli türküyü seslendirmesiyle açıldı. Ardından "Hüdayda" ve "Sarı Kız" gibi Ankara Oyun havaları ile izleyenleri costurarak devam etti. Programda İzleyenlerin istek parçalarına da yer verildi.

Dernek Başkanı Bayram Mutlu program sonunda Sanatçı Fatih Üstün'e böylesine güzel bir programı bizlere ve Ankaralılara yaşattığı için teşekkür etti. Sanatçı Fatih Üstün de her daim Ankaralı hemşehrilerimizin emrindeyim dedi. Programa katılan izleyiciler program sonrası Bayram Mutlu'ya çok büyük keyif aldıklarını ve böyle güzel programların yenisini beklediklerini ifade ettiler.