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Bisam - Aylık beslenme harcaması Ağustos'ta 2,401 lira

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmaları Merkezi’nin (Bisam) hesaplamasına göre, Ağustos'ta dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 401 liraya yükseldi.
Bisam - Aylık beslenme harcaması Ağustos'ta 2,401 lira

Bisam açıklamasına göre, gıda harcamaları üzerine, hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre de, en az 8 bin 304 lira gerektiği belirlendi.

Bisam verilerine göre, günlük harcamalarda Temmuz’da en yüksek maliyet grubunu 

- 28.55 liralık harcama ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.

- Et, tavuk ve balık grubu için en az 15.94 lira harcama olarak hesaplandı.

- Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 12.78 liraydı.

- Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.08 lira oldu. 

- Katı yağ ve sıvı yağ grubu için de 5.51 liralık harcama yapılması gerekti.

- Yumurta için 1.06, şeker, bal, reçel ve pekmez için de 3.7 lira harcama yapıldı.

Üç büyük ilde gıda gereksinimlerinin karşılanması gereken harcama;

- İzmir'de 2 bin 622 lira,

- İstanbul'da 2 bin 582 lira,

- Ankara'da 2 bin 321 lira olarak belirlendi.

Sanayi merkezlerinden;

- Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde 2 bin 439 lira, 

- Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde 2 bin 485 lira,

- Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde 2 bin 428 lira,

- Adana ve Mersin bölgesinde 2 bin 268 lira olarak belirlendi.

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