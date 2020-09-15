Bisam - Aylık beslenme harcaması Ağustos'ta 2,401 lira

Bisam açıklamasına göre, gıda harcamaları üzerine, hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre de, en az 8 bin 304 lira gerektiği belirlendi.
Bisam verilerine göre, günlük harcamalarda Temmuz’da en yüksek maliyet grubunu
- 28.55 liralık harcama ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.
- Et, tavuk ve balık grubu için en az 15.94 lira harcama olarak hesaplandı.
- Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 12.78 liraydı.
- Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.08 lira oldu.
- Katı yağ ve sıvı yağ grubu için de 5.51 liralık harcama yapılması gerekti.
- Yumurta için 1.06, şeker, bal, reçel ve pekmez için de 3.7 lira harcama yapıldı.
Üç büyük ilde gıda gereksinimlerinin karşılanması gereken harcama;
- İzmir'de 2 bin 622 lira,
- İstanbul'da 2 bin 582 lira,
- Ankara'da 2 bin 321 lira olarak belirlendi.
Sanayi merkezlerinden;
- Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde 2 bin 439 lira,
- Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde 2 bin 485 lira,
- Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde 2 bin 428 lira,
- Adana ve Mersin bölgesinde 2 bin 268 lira olarak belirlendi.
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