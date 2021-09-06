Bisiklet Kampüsü’nde yürütülecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos 2021 tarihinde açılışı gerçekleştirilen ‘Bisiklet Kampüsü’nde “Bisiklet Kiralama Sistemi” ve “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı”na yönelik tüm operasyonlar yürütülecek.

Bütçesi 5,2 milyon euro olan ve yüzde 85’i Avrupa Birliği fonları, yüzde 15’i ise öz kaynaklardan karşılanacak Smart Ankara Projesi, Avrupa Birliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle sürdürülecek.

Daha iyi bir yaşam kalitesi için şehirlerdeki insanlar ile işletmelerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve hareketlilik ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla tasarlanan ‘Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’, Smart Ankara Projesi ile entegre şekilde devam edecek.

Avrupa’da prestijli bir şehir planı olarak adlandırılan ‘Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’, Ankara ulaşımının daha temiz, çevreci, sağlıklı, erişilebilir ve ekonomik olmasına katkı da sağlayacak. 3 yıllık bir süreyi kapsayan projenin 2023’ün ilk çeyreğinde sonlandırılması hedefleniyor.

İHALE SÜRECİ SONRASI BİSİKLET KİRALAMA SİSTEMİ DE HİZMETE AÇILACAK

Smart Ankara Projesinin ikinci ayağı olan ve Bisiklet Kiralama Sistemi adı altında yürütülen ‘Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi’nin kurulması için de bu yıl içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ihaleye çıkarak proje kapsamındaki mal ve ekipmanları alması planlanıyor.

Başkent’te bu kapsamda 408 adet elektrikli bisiklet, Başkentkart ve tüm kredi kartıyla kiralanarak kullanılabilecek. Ücret toplama sistemi EGO Genel Müdürlüğü tarafından belirlenirken, sistem 24 saat esasına göre hizmet verecek. 480 adet EGO otobüsüne monte edilmek üzere bisiklet taşımaya uygun aparatın yanı sıra 34 adet şarj istasyonu, metrolarda bisikletlerin özellikle merdivenlerde kolaylıkla taşınmasını sağlayacak şekilde bin 290 metre bisiklet rampası da alınacak.

Bisikletlerin toplanarak şarj edilmelerini sağlamak ve saha içi operasyonlarda kullanılmak üzere 2 adet kamyon ve 8 adet bisiklet kullanımını ölçmek amacıyla bisiklet sayacının alınmasının ardından bu yıl içerisinde iki ihaleye çıkılacak.

ÜÇ AYRI BÖLÜMDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

Ankara'yı insan odaklı, sağlıklı, çevreci bir ulaşım modeli olan bisiklet yollarını yaygınlaştırarak bisiklet kültürünü ve bisiklet farkındalığı olan bir kent tasarladıklarını belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Bisiklet Kampüsü ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Bisiklet Kampüsü alanı bütün operasyonların yürütüleceği bir merkez. Burası Büyükşehir Belediye Meclis’i tarafından EGO Genel Müdürlüğüne tahsis edildi. 10 dönümlük bir alan daha önceden Ulaştırma Bakanlığının metro şantiyesi olarak kullanılmaktaydı. Meclis kararıyla da kuruluşumuza verildi. Burada toplam 10 dönümlük alan içerisinde bin 80 metrekarelik prefabrik yapılar bulunmakta ve bu yapıları biz üç ana bölüm altında bisiklet yönetim merkezi ve atölye tesisi olacak şekilde kullanacağız. İlk bölüm Smart Projesi’nin merkezi olarak çalışacak olan bir yönetim merkezi. Burası Avrupa Birliği ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ile birlikte koordinasyonu yürütecek. Merkezde ayrıca projede görev alacak olan yerli ve yabancı uzmanlar ve proje çalışanları görev alacak. İkinci bölüm ise elektrikli bisiklet paylaşım sisteminin yönetim merkezi olarak kullanılacak ve tüm Ankara'da kullanılan elektrikli bisikletlerin tamir, bakım ve onarımları, veri analizleri, ücret toplama sistemi, yedek parça depolama, vatandaşlarla ilişkiler ve sivil toplumla ilişkiler yürütülecek. Bu merkezde bilgisayar mühendislerimiz, mühendislerimiz, yazılımcılar, teknisyenler, teknikerler ve işçiler istihdam edilecek. Son olarak düzenli olarak bisiklet eğitimlerinin verileceği ve sivil toplumla ilişkilerin sürdürüleceği bir merkez çalışmalarını sürdürecek. Burada ise mevcut yapılmakta ve inşa halinde olan, ileride yapılacak bisiklet yollarının süreçleri takip edilecek. Aynı zamanda bisiklet paylaşım sisteminin de verileri kullanılarak geleceğe yönelik olarak yapılacak bisiklet yollarının tasarımı da gerçekleştirilecek.”

BİSİKLETSEVERLERDEN BİSİKLET KAMPÜSÜNE TAM NOT

Yeni Batı Mahallesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Bulvarı No: 92 Yenimahalle adresinde yer alan Bisiklet Kampüsü’nü ziyaret eden Başkentli bisikletseverler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bisiklet ulaşımıyla ilgili hayata geçirdiği projeleri ilk günden itibaren ilgiyle takip ettiklerini ifade ederek, düşüncelerini şu sözlerle paylaştılar:

-Yasin Yanar: “Projenin Ankara’da tek bir merkezden koordine edilmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Batıkent semtine metro ile gelmesi de çok rahat. Bu şekilde bir projenin başlamış olması çok mutlu etti beni umarım en kısa sürede aktif olarak kullanmaya da başlarız.”

-Seyda Kırcan: “Sosyalleşmek özellikle dezavantajlı bireylerin en büyük ihtiyacı ve bir şehrin oksijen ihtiyacı. Bu kampüs bu şehrin bu ihtiyacını karşılayacak harika bir proje. Dezavantajlı bireyler dahil herkesin bir araya gelmesini, sosyalleşmesini sağlayacak. Ayrıca bisikletlilerin toplanma ve bilgi alışverişi ihtiyacını da karşılayacak. İlerleyen süreçte çok büyük katkıları olacağını ve bisiklet kültürüne yeni insanlar, yeni yüzler, yeni nefesler kazandıracağını düşünüyorum. ”

