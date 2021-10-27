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Bisiklet Meclisi Genel Kurulu Yapıldı

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi, üyelerinin yoğun katılımı ile 2. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. 71 delegenin katılımı ile düzenlenen Genel Kurul’da Bisiklet Meclisi başkanlığına Kadir İspirli yeniden seçildi.
Bisiklet Meclisi Genel Kurulu Yapıldı

Ankara Kent Konseyi (AKK) Bisiklet Meclisi, 2. Genel Kurulu 71 üyenin katılımıyla Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kadir İspirli’nin yeniden Bisiklet Meclisi başkanlığına seçildiği Genel Kurul’da; yeni yürütme kurulu üyeleri ise Nuri Karaman, Cumali Yaman, Meltem Alkaş Görür, Reşat Erten, Nazmiye Mandacı, Muhammed Alperen Ersoy, Burçin Tarhan, Murat Dumrul, Yasin Yurdakul ve Kaan Demirkol oldu. 

Yönetim Kurulu yedek liste Adnan Seçer, Nevzat Helvacıoğlu, Mine Demircan, Mehmed Esad Küçükkara’dan oluşurken, Divan Başkanlığına Yürütme Kurulu üyesi Dr. Süleyman Basa, divan üyeliklerine Çevre Sıfır Atık Çalışma Grubu sözcüsü Ömer Şan, Spor Çalışma Grubu sözcüsü Murat Kandazoğlu, Bisiklet Meclisi üyeleri Meltem Alkaş Görür ve Mukaddes Pekuyar oy birliği ile seçildi.

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İSPİRLİ BÜTÜN ANKARALILARI BİSİKLET KULLANMAYA DAVET ETTİ

Tüm Başkentlileri bisiklet kullanmaya davet ederek, Bisiklet Meclisi’nin son 2 yılda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Bisiklet Meclisi Başkanı Kadir İspirli, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bisiklet Meclisimizin 2. Olağan Genel Kurulu’nu geniş katılımla gerçekleştirdik, 112 delegesi bulunan Meclisimizin 71 delegesi katılarak oy verdi. Yeniden Bisiklet Meclisi başkanı olarak seçilmem dolayısıyla üyelerimize teşekkür ediyorum. Bisiklet Meclisi olarak bundan önce yaptığımız gibi bundan sonra da yapacağımız etkinliklerimizle Ankara’mızda bisiklet kültürü oluşmasını sağlamaya çalışacağız. Ankara bisiklet yolu projesinin de takipçisi olup bisikletli haklarının iyileştirilmesi yönünde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir kez daha buradan tüm Ankaralı hemşehrilerimizi bisiklete binmeye ve Bisiklet Meclisimize katılmaya davet ediyorum.” 

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“BİSİKLET MECLİSİ TÜRKİYE’DE İLK VE TEKTİR”

Genel Kurul’da divan başkanlığını yürüten Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Süleyman Basa da yaptığı konuşmada, “Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi, Kent Konseyi’nin kurulduğundan bu zamana kadar en önemli meclislerinden biridir. Ankara’da 500 km bisiklet yolu yapılması ile ilgili tavsiye kararı Bisiklet Meclisimizin önerileridir. Ankara’da bisiklet kullanımının artması için önümüzde çalışmalar yapacaklar. Yeni seçilen yönetime başarılar diliyorum” dedi.

Genel Kurul toplantısına katılan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç da “Sokaktaki Ankara Projesi”nin bisiklet kullanımına yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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