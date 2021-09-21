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Bisiklet sürücüsüne çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü, kırık dikiz aynasından yakalandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta bisiklet sürücüsü Nevzat Seba'ya (69) çarptıktan sonra olay yerinden kaçan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Berkan Ergün (22), kaza yerinde düşen dikiz aynasından yakalandı.
Bisiklet sürücüsüne çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü, kırık dikiz aynasından yakalandı


Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Denizli-Aydın karayolu Yeni Mahalle Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Berkan Ergün yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, kavşakta kırmızı ışıkta geçip, Nevzat Seba'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Seba, bisikleti ile yola savrulurken, sürücü Ergün ise hızla olay yerinden kaçtı. 

Ağır yaralanan Seba, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgalarında kırıklar olan ve iç kanama geçirdiği belirlenen Seba, gece saatlerinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KIRIK DİKİZ AYNASINDAN KAZA YAPAN OTOMOBİL BELİRLENDİ

Polis, Seba'ya çarpıp, kaçan otomobilin tespit edilip, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerindeki deliller tek tek toplanırken, çevrede bulunan işyerlerine ait güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtları incelemeye alındı. Bu arada olay yerinde düşen sol dikiz aynasının seri numarasından Berkant Ergün'e ait 09 NV 003 plakalı otomobiline ait olduğunu belirledi. Yakalanan Ergün, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Berkant Ergün ifadesinde, sürücü belgesi olmadığı için korkup kaza yerinden kaçtığını söyledi. Hakkında sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan işlem yapılan Ergün, 1399 lira para cezası kesilip, serbest bırakıldı.

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