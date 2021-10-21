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Bisiklet ve Scooter Kullanımı Teşvik Edildi

Çankırı Sivil Toplum Derneği tarafından kentte scooter ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla tur düzenlendi.
Bisiklet ve Scooter Kullanımı Teşvik Edildi

Çankırı Sivil Toplum Derneği tarafından planlanan ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen üç aşamalı “Çankırı için Sürdürülebilir Ulaşım Politikaları ve Akıllı Kent Çankırı Projesi”nin ilk etabı gerçekleştirildi.

KARATEKİN’DE START VERİLDİ

Faaliyetlerden ilki olan ÇAKÜ Öğrencileri Flash Mob Bisiklet ve Scooter Etkinliği’ni Karatekin Parkı’nda start verildi. Çankırılı gençlerin ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden öğrencilerin bir araya geldiği etkinlik ile gençler ücretsiz olarak bisiklet ve elektrikli scooterlarla şehir turu gerçekleştirdi. Etkinliğe Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Engin Çimen ve kulüp üyeleri de destek verdi.

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YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ

Çankırı Sivil Toplum Derneği Başkanı Prof. Dr. Sezai Özçelik şehir turu sonrası yaptığı açıklamada iklim değişikliğine vurgu yaparak, “Bisiklet ve scooter kullanımının yaygınlaşması konusunda projenin sonraki aşamalarında çalıştay ve konferans da gerçekleştirerek daha büyük kitlelerin bilinçlenmesini sağlamayı hedefliyoruz“ dedi.Tüm vatandaşlara açık olarak gerçekleştirilen proje sonraki adımlarıyla birlikte Çankırı’da ulaşım politikaları konusunda farkındalık oluşturacak bir dizi etkinliğe sahne olacak.

ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

Çankırı Ulaşım Politikaları Paydaş Çalıştayı: STK ve Özel Sektör, Çankırı Akıllı Kent Konferansı ve ÇAKÜ öğrencileri Flash Mob Bisiklet ve Scooter Etkinliği olmak üzere farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilecek 3 ayrı faaliyet ile proje tamamlanmış olacak.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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