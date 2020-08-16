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Bisiklet yolunda ilk pedal basıldı

Bisiklet yolunda ilk pedal basıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen, "Bisiklet Yolu Projesi"nin Milli Kütüphane-Anıtkabir güzergahında yer alan 1. etabın Anıtpark-Beşevler kavşağı arasındaki bölümü hizmete girdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, "Bisiklet Yolu Projesi"nin Milli Kütüphane-Anıtkabir güzergahındaki 1. Etabın Anıtpark-Beşevler kavşağı arasındaki bölümü tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Milli Kütüphane-Anıtkabir güzergahında yer alan 1. Etabın Anıtpark-Beşevler kavşağı arasındaki bölümünü hizmete açtı. Böylece 53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesinin ilk etabının 1400 metrelik kısmı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, 9 etaptan oluşan bisiklet yolu projesinin ilk etabını bariyerlerle ve çizgilerle araç trafiğinden ayırarak güvenliği de sağladı.

Bisiklet yolunu kullanmaya başlayan Başkentliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Bisiklet Yolu Projesi" için teşekkürlerini iletti.

Yapımına başlanan 1. Etaptaki Milli Kütüphane-Anıtkabir bisiklet yolu güzergahının ardından yapılması planlanan diğer güzergahlar ise şöyle:

"2. Etap Üniversiteler Güzergahı, 3. Etap Ümitköy-Etimesgut Güzergahı, 4. Etap Sıhhiye-Cebeci Güzergahı, 5. Etap TOBB Güzergahı, 6. Etap Eryaman Batı Güzergahı, 7. Etap Eryaman Göksu Güzergahı, 8. Etap Batıkent-İvedik Ostim Güzergahı, 9. Etap Ankara Büyükşehir Belediyesi-AKM Güzergahı."

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