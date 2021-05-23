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Bisikletçilerden tam not aldı

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi üyeleri Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bisiklet yolunda pedal çevirdiler.
Bisikletçilerden tam not aldı

Türkiye'de bisiklet yolu yapılan ilk OSB olma özelliği taşıyan Anadolu OSB’de mavi yol bisikletseverlerin kullanımına açıldı.

Sanayi bölgesinde 100 firmada çalışan 4 bin personel ile Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören 90 öğrencinin kullanımını teşvik etmek amacıyla kısa sürede tamamlanan bisiklet yolu her geçen gün daha fazla Başkentli tarafından kullanılmaya başlandı.

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BİSİKLET KULLANIMINDA FARKINDALIK TURLARI
Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi paydaşlarından Ankuva Bisiklet Takımı sporcuları da mavi yolda test sürüşü yaparak farkındalık oluşturdu.

Bisiklet yollarının artırılması için farkındalık çalışmalarına imza attıklarını ifade eden Ankara Bisiklet Meclisi Başkanı Kadir İspirli, Anadolu OSB’de yapılan bisiklet yoluna tam not verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
“Pandemi nedeniyle burada yapılmış olan bisiklet yolunun açılışına katılamamıştık. Hem yolu görmek hem de çocuklarımızın antrenman yapması için Anadolu OSB bizlere kapılarını açtı. Sürüş keyfi olan bisiklet yolu harika ve planlı şekilde yapılmış. Sanayi içerisinde ulaşımın bisikletle sağlanması için yapılmış olan bu yolun tüm OSB çalışanları tarafından kullanılmasını temenni ediyorum.” 

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Anadolu OSB içerisinde yer alan bisiklet yolunda antrenman yapan Ankuva Bisiklet Takımı Başkanı Nuri Kahraman ise düşüncelerini, “Türkiye'de her yerde bisiklet yolu var ama bir OSB içinde bisiklet yolu görmemiştik. Halkımızı bu tür teşviklerle bisiklet kullanmaya yönlendiren Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a ve Anadolu OSB yönetimine teşekkür ederim” sözleriyle dile getirirken, kent merkezinde yer alan bisiklet yolları sayesinde güvenli ve özgür bir şekilde bisiklet kullandıklarını vurgulayan profesyonel bisiklet sporcusu Yusuf Geniş ise, “Anadolu OSB'nin bisiklet yolları oldukça güzel ve temiz. Artık şehir merkezinde de antrenmanlarımızı güvenli bir şekilde yapabiliyoruz” dedi.

ODTÜ BİSİKLET YOLU DA KISA SÜREDE HİZMETE AÇILACAK
Başkent’te 9 etaptan oluşan 53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesinin 1. etabı olan 2,5 kilometrelik Milli Kütüphane-Beşevler güzergahı tamamlanırken, projeye üniversiteleri de dahil eden Büyükşehir Belediyesi; Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi (4,4 kilometre), Gazi Üniversitesi Yerleşkesi (2,6 kilometre), Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yerleşkesi (1,2 kilometre) ve Anadolu OSB’de de (2,6 kilometre) bisiklet yolları yaptı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ayrıca ODTÜ Kampüsü içinde yer alan 3 kilometrelik bisiklet yolunun altyapı çalışmalarını tamamlarken, asfalt kaplama ve boyama işleminin ardından mavi yolu kısa sürede hizmete açacak.

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