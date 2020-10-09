Bisikletler kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Antalya'da biri elektrikli, iki bisikletlinin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 156 Sokak'taki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Üzerinde biri kadın iki kişinin bulunduğu elektrikli bisiklet, kavşak sisteminde kadının kullandığı pedallı bisikletli ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bisikletler yola savruldu. Kazayı görenler önce sağlık ekiplerine, ardından polise haber verdi.

Kısa sürede verilen adrese gelen ambulanslar, yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere kaldırdı. Pedallı bisikleti kullanan kadın sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.