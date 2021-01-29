  • BIST 1.488
  • Altın 436,598
  • Dolar 7,3276
  • Euro 8,8808
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 1 °C
»

Bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi

Antalya'da bisikletle giderken yolda yürüyen Y.K. (17) adlı kızı taciz ettiği iddiasıyla çevredeki gençler tarafından dövülen Ö.G.M. (25), polise verdiği ilk ifadesinde, "Tanıdığıma benzettiğim için tutmaya çalıştım” dedi.
Bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Köroğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Bisikletiyle giden Ö.G.M, yolda yürüyen Y.K isimli genç kızın arkasından yaklaşıp eliyle tutmak istedi. Genç kızın çığlık atması üzerine, çevredeki gençler tarafından yakalanan Ö.G.M., yere yatırıldı. Bu sırada gençlerden biri, şüphelinin başına tokat atarak 'Kalkma' diye seslendi. Şüphelinin gençlerin kendisini darbetmesi sonrası 'Ben polisi çağırıyorum' diyerek elini telefonuna attı. Olay yerinde bulunan bir kişinin ise 'Taciz etmeyeceksin birader elin kızını, bacısını' demesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kanlar içinde kalan Ö.G.M, çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Ö.G.M., ifadesi alınmak üzere önce Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği'ne ardından da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü.

Ö.G.M. ilk ifadesinde, "Tanıdığıma benzettiğim için elimle tutmaya kalkıştım" dediği öğrenildi. Tacize uğradığı iddia edilen Y.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Ö.G.M.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Husumetlisine silahlı saldırı düzenledi, komşu iş yeri sahibini de vurdu 29 Ocak 2021 Cuma 11:51
  • Ankara'da sahte içki operasyonu: 30 gözaltı29 Ocak 2021 Cuma 11:49
  • Yalnızçam'ın pistlerini sorunsuz kayak için hazırlıyor29 Ocak 2021 Cuma 11:40
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Umarım Biden yönetimi nükleer anlaşmaya geri döner29 Ocak 2021 Cuma 11:37
  • Kanser tedavisi gören baba ile kızı, bir gün arayla öldü29 Ocak 2021 Cuma 11:12
  • Sınırda 10 kilometre kuyruk oluşturan TIR şoförlerinin zorlu mesaisi29 Ocak 2021 Cuma 11:08
  • Triger kayışıyla dayak yiyen çırak: Ben dayak yediğimle usta dövdüğüyle kaldı29 Ocak 2021 Cuma 11:07
  • Türkiye'de toplanan bağışlar, rejimin saldırılarından kaçan Suriyelilere 'dört duvar' oluyor29 Ocak 2021 Cuma 10:45
  • Bangladeş, Arakanlı Müslümanların üçüncü grubunu Bhasan Char Adası'na gönderdi29 Ocak 2021 Cuma 10:44
  • Mavi ile yeşilin buluştuğu Ganos Dağı eteklerinde 'kış güzelliği'29 Ocak 2021 Cuma 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti