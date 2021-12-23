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BIST 50'de yukarı adım işlemlerine devam kararı

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre BIST 50 hisselerinde açığa satış işlemlerinde yukarı adım işlemine bugün de devam edilmesine karar verildi.
BIST 50'de yukarı adım işlemlerine devam kararı

Borsa İstanbul'un 3 gündür uyguladığı yukarı adım kuralı bugün de geçerli olacak. BIST 50 hisselerinde açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanmasına karar verildi.

Borsa İstanbul'un açıklaması şöyle:

BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 20/12/2021 ile 22/12/2021 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 23/12/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.

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