  • BIST 86.771
  • Altın 247,680
  • Dolar 6,0108
  • Euro 6,7137
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

BİST100 yüzde 0.03 düştü, dolar 6.00 lirada

Güne yüzde 0.11 artışla 86 bin 894 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 86 bin 521 puanı ve en yüksek 87 bin 116 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.03 düşüşle 86 bin 771 puanda kapattı.
BİST100 yüzde 0.03 düştü, dolar 6.00 lirada

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 113 bin 43 puanı ve en yüksek 114 bin 980 puanı gördükten sonra, gün sonunda yüzde 0.37 düşüşle 113 bin 681 puana düştü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.78 düşüşle yüzde 19.01’e, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 1.46 düşüşle yüzde 25.72 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.0038 lira ve en yüksek 6.0807 lirayı gördükten sonra, 6.00 - 6.01 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7067 lira ve en yüksek 6.7866 lirayı gördükten sonra, 6.71 – 6.72 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6484 lira ve en yüksek 7.7443 lirayı gördükten sonra 7.64 – 7.65 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Afrika ülkesi ortak para birimine geçiyor19 Mayıs 2019 Pazar 12:22
  • LNG gümrük işlemlerinde düzenleme19 Mayıs 2019 Pazar 10:43
  • Arı ölümleri mercek altına alınacak19 Mayıs 2019 Pazar 09:59
  • Asya'dan Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım19 Mayıs 2019 Pazar 09:51
  • ASELSAN'dan 450 milyon liralık sözleşme18 Mayıs 2019 Cumartesi 06:24
  • Konut Fiyat Endeksi martta arttı17 Mayıs 2019 Cuma 16:11
  • Bakan Pakdemirli yaş çay alım fiyatlarını açıkladı16 Mayıs 2019 Perşembe 14:59
  • Bakanlık açıkladı: Bayramdan önce ödenecek16 Mayıs 2019 Perşembe 14:49
  • Adana karpuzunda hasat sevinci16 Mayıs 2019 Perşembe 11:49
  • Konut satışları yüzde 18 düştü16 Mayıs 2019 Perşembe 11:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti