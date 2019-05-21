BİST100 yüzde 0.03 düştü, dolar 6.00 lirada

Güne yüzde 0.11 artışla 86 bin 894 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 86 bin 521 puanı ve en yüksek 87 bin 116 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.03 düşüşle 86 bin 771 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 113 bin 43 puanı ve en yüksek 114 bin 980 puanı gördükten sonra, gün sonunda yüzde 0.37 düşüşle 113 bin 681 puana düştü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.78 düşüşle yüzde 19.01’e, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 1.46 düşüşle yüzde 25.72 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.0038 lira ve en yüksek 6.0807 lirayı gördükten sonra, 6.00 - 6.01 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7067 lira ve en yüksek 6.7866 lirayı gördükten sonra, 6.71 – 6.72 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6484 lira ve en yüksek 7.7443 lirayı gördükten sonra 7.64 – 7.65 lira aralığında işlem görüyor.