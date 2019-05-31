BİST100 yüzde 3.24 yükseldi, dolar 5.89 lirada

Güne yüzde 0.97 artışla 88 bin 32 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 88 bin 32 puanı gördükten sonra, günü yüzde 3.24 artışla 90 bin 11 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 114 bin 183 puanı ve en yüksek 117 bin 793 puanı gördükten sonra, yüzde 4.38 artışla 117 bin 372 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.9 düşüşle yüzde 19.09 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.89 düşüşle yüzde 25.51 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.8640 lira ve en yüksek 6.0265 lirayı gördükten sonra, 5.89 - 5.90 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5417 lira ve en yüksek 6.7243 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4200 lira ve en yüksek 7.6336 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem görüyor.