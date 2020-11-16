Bit pazarında koronavirüse davetiye çıkardılar

Adana’da hafta sonu sabahın ilk ışıklarıyla ucuz ürün almak isteyenlerin akınına uğrayan bit pazarında, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir ve Mirzaçelebi mahalleleri sınırında sabahın ilk ışıklarıyla kurulan bit pazarı, günün ilerleyen saatlerinde müşterilerin akınına uğruyor. Teknolojik cihazlardan, giyime kadar birçok ikinci el ürününün bulunduğu pazarda ucuz ürün satın almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı pazarda, müşteriler dip dibe kurulan tezgahlarda pazarlığa tutuştu.

MASKESİZ VATANDAŞTAN, KORONAVİRÜS DUYARLILIĞI

Pazarda maske takmadan dolaşan Hakan Başdemir, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymadığını belirterek, “Koronavirüsün anavatanı burasıdır. Başka bir şey söylemeye gerek yok” dedi. “Siz neden maske takmıyorsunuz?” sorusuna ise Başdemir, "Kızımla ekmek almaya çıkmıştım. Bu nedenle maske takmadım. Cezama razıyım” diye cevap verdi.

12 yıldır bit pazarına kurduğu tezgahtan geçimini sağlayan Hacı Temel (27), "Arkadaşlarımız, kullanılmayıp atılan ürünleri topluyor. Biz de geceden gelip, yer kapıyoruz ve tezgahımızı açarak ekmeğimiz için mücadele veriyoruz. Alışveriş merkezlerinde bin 500 liraya satılan bir ürünü, burada 400 liradan satıyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞLAR, YOĞUNLUKTAN ŞİKAYETÇİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin uyarılarına rağmen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığından şikayetçi olduğunu kaydeden Mustafa Bozdoğan (65) ise, "Şu rezilliğe, kalabalığa bakın. Çocuklarımız bu kalabalık nedeniyle ne dışarı çıkabiliyor ne de oyun oynayabiliyor. Yoğunluktan dolayı araçlarımıza binemiyoruz” dedi.

Evinde diyaliz hastası 2 kişiyle ilgilendiğini ancak pazardaki yoğunluk nedeniyle ambulansın sokaklarına giremediğini belirten Ramazan Tokbasan da bit pazarından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Ucuz olması nedeniyle çocukluğundan bu yana bit pazarından alışveriş yaptığını ifade eden Mehmet Turan (28), "İstenilen her ürünü, bit pazarında bulabiliyoruz. Bu pazara gelen hiç kimse koronavirüs için önlem almıyor” dedi.