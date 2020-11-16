  • BIST 1.308
  • Altın 466,207
  • Dolar 7,6491
  • Euro 9,0723
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Bit pazarında koronavirüse davetiye çıkardılar

Adana’da hafta sonu sabahın ilk ışıklarıyla ucuz ürün almak isteyenlerin akınına uğrayan bit pazarında, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.
Bit pazarında koronavirüse davetiye çıkardılar

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir ve Mirzaçelebi mahalleleri sınırında sabahın ilk ışıklarıyla kurulan bit pazarı, günün ilerleyen saatlerinde müşterilerin akınına uğruyor. Teknolojik cihazlardan, giyime kadar birçok ikinci el ürününün bulunduğu pazarda ucuz ürün satın almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı pazarda, müşteriler dip dibe kurulan tezgahlarda pazarlığa tutuştu.

MASKESİZ VATANDAŞTAN, KORONAVİRÜS DUYARLILIĞI

Pazarda maske takmadan dolaşan Hakan Başdemir, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymadığını belirterek, “Koronavirüsün anavatanı burasıdır. Başka bir şey söylemeye gerek yok” dedi. “Siz neden maske takmıyorsunuz?” sorusuna ise Başdemir, "Kızımla ekmek almaya çıkmıştım. Bu nedenle maske takmadım. Cezama razıyım” diye cevap verdi.

12 yıldır bit pazarına kurduğu tezgahtan geçimini sağlayan Hacı Temel (27), "Arkadaşlarımız, kullanılmayıp atılan ürünleri topluyor. Biz de geceden gelip, yer kapıyoruz ve tezgahımızı açarak ekmeğimiz için mücadele veriyoruz. Alışveriş merkezlerinde bin 500 liraya satılan bir ürünü, burada 400 liradan satıyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞLAR, YOĞUNLUKTAN ŞİKAYETÇİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin uyarılarına rağmen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığından şikayetçi olduğunu kaydeden Mustafa Bozdoğan (65) ise, "Şu rezilliğe, kalabalığa bakın. Çocuklarımız bu kalabalık nedeniyle ne dışarı çıkabiliyor ne de oyun oynayabiliyor. Yoğunluktan dolayı araçlarımıza binemiyoruz” dedi.

Evinde diyaliz hastası 2 kişiyle ilgilendiğini ancak pazardaki yoğunluk nedeniyle ambulansın sokaklarına giremediğini belirten Ramazan Tokbasan da bit pazarından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Ucuz olması nedeniyle çocukluğundan bu yana bit pazarından alışveriş yaptığını ifade eden Mehmet Turan (28), "İstenilen her ürünü, bit pazarında bulabiliyoruz. Bu pazara gelen hiç kimse koronavirüs için önlem almıyor” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser, çiftçi fotoğrafını paylaşınca gündem oldu16 Kasım 2020 Pazartesi 10:21
  • Uyuşturucuları prize gizlemişler16 Kasım 2020 Pazartesi 10:20
  • Sözcü Aksoy: AB, Kıbrıs Türk halkının varlığını dikkate almalı16 Kasım 2020 Pazartesi 10:15
  • Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerken yakalanan 2 kişinin üzerinde patlamaya hazır bomba düzeneği bulundu16 Kasım 2020 Pazartesi 10:11
  • Mersin'e Suriye'den yasa dışı yollarla gelen PKK/PYD üyesi 2 şüpheli yakalandı16 Kasım 2020 Pazartesi 10:04
  • Bit pazarında koronavirüse davetiye çıkardılar16 Kasım 2020 Pazartesi 09:50
  • Köy çocuklarını geleceğe hazırlayan fedakar öğretmenler köylülerin de gönlüne dokunuyor16 Kasım 2020 Pazartesi 09:50
  • "Türkiye’nin cinsiyetsiz ilk oyuncu ödülü"ne tepki16 Kasım 2020 Pazartesi 09:42
  • Polisin yaralandığı motosiklet kazası, arkadaşının kask kamerasında16 Kasım 2020 Pazartesi 09:39
  • MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi16 Kasım 2020 Pazartesi 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti