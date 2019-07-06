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Bitcoin 176 ülkeden fazla elektrik tüketiyor

Kripto para birimi Bitcoin, yıllık yaklaşık 60 terawatt elektrik tüketimi ile 176 ülkeden daha fazla elektrik tüketiyor.
Bitcoin 176 ülkeden fazla elektrik tüketiyor

Kripto para birimi Bitcoin, Cambridge Üniversitesi tarafından yayınlanan verilere göre yıllık yaklaşık 60 terawatt elektrik tüketimi ile dünyada 176 ülkeden daha fazla elektrik tüketiyor.

Amerikan Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA)'nin sitesinde ülkelerin 2016 yılında tükettiği elektrik miktarları listesinden ve Cambridge Üniversitesi tarafından yayımlanan Bitcoin Elektrik Tüketimi İndex'inden elde edilen verilere göre Bitcoin, aralarında İsviçre, Yunanistan ve Portekiz'in de bulunduğu 176 ülkeden daha fazla elektrik tüketiyor. 

Türkiye 2018'de 292 terawatt tüketti 

Türkiye ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre 2018'de 292 terawatt elektrik tüketti. Bu da Bitcoin'in Türkiye'nin elektrik tüketiminin yaklaşık 5'te 1'i kadar elektrik tükettiği anlamına geliyor. Yine Cambridge Üniversitesi'nde edinilen bilgiye göre dünyada tüketilen toplam elektrik miktarı 20,863 terawatt olurken, bitcoinin kullanımı ise bu kullanımın yüzde 0,28'ine tekabül ediyor.

Bitcoin neden yüksek enerji tüketiyor?

Kripto para birimi Bitcoin sisteminde yapılan bütün işlemler kripto para birimine bağlı bütün bilgisayarlada kayıt ediliyor. Sistemde elektrik üretimine neden olan esas etmen ise madenci olarak adlandırılan ve bitcoin üreten kişiler oluyor. Madenciler çok fazla sayıda gelişmiş bilgisayar ile bu işlemleri yapmak zorunda oldukları için yoğun elektrik tüketimine neden oluyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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