Bitcoin 40,000 doların üzerinde tutundu

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ABD'li milyarder, varlık yönetimi şirketi Tudor Investment Corporation kurucu ve yöneticisi Paul Tudor Jones'un , "portföy çeşitlendiricisi" diye tanımlamasının ardından yükseldiği 40,000 doların

İş zekası, mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy Incorporated'in 500 milyon dolarlık menkul kıymet satıp elde edeceği geliri Bitcoin almak için kullanmayı planladığını açıklaması da birimi destekledi.

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 39,609.47 ve 41,295.27dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.59 düşüşle 40,310.30 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 22.27 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolar düşüşle 748 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,504.24 ve 2,639.23 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.95 düşüşle 2,533.61 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 3.44 ve piyasa hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolarlık düşüşle 292 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise, 0.9997 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte, yüzde 0.03 düşüşle 1.00 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.10 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalardaki satış ağırlıklı işlemlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 77 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden dokuz birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 709 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,452 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 43.8'ini Bitcoin, yüzde 17.1'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 87 milyar dolar düzeyindeydi.

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik'in kripto para piyasası değerlendirmesi şöyle:

"MicroStrategy yeniden Bitcoin alıyor. Sert satış baskısı yaşayan Bitcoin, birkaç haftadır 30.000’lerde sürdürdüğü mücadelesini kazandı. Haftalardır ilk kez 40,000’lere geçiş yapan kripto para biriminde MicroStrategy varlıklarını 100,000’e çıkatmayı hedefliyor.

"Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) indirimli alım dönemini başlatıyor. Yönetimi altında 24 milyar dolar varlığı olan GBTC belirli bir süre kilitleyip çıkardığı BTC’lerde nakit çekime izin vererek negatif prim yaratıyor. Yanı sıra, spot piyasaya BTC’lerin açılmasının oynaklığı artırabileceği düşünülüyor.

"Bitcoin’in beklenen güncellemesi Taproot’un Kasım’da gerçekleşmesi bekleniyor. Aktivasyonu başarılı bir şekilde ilerleyen Taproot başarılı bir şekilde tamamlanırsa ilk konsensüs değişikliği gerçekleşmiş olacak.

"Çin Merkez Bankası "dijital yuan cüzdanı"nı tanıttı. Dijital para birimi geliştirmesini hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefleyen Çin, dijital yuanının cüzdan özelliklerini görücüye çıkardı. Donanım ve yazılım saklama seçenekleriyle cüzdan tipi özel ve açık cüzdan tipiyle 2’ye ayrılacak.

"Bitcoin Madencilik Zorluğu Düşüşteİki haftada bir zorluk derecesi ayarlanan hash rate yaşanan düşüşün ardından ikinci kez düşüş yaşadı. Yaşanan düşüşle birlikte bir aydaki değişim oranı yüzde 20.6’ya gerilemiş oldu."

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, önümüzdeki aylarda Ether (ETH) türev ürünleri sunmayı planlıyor. Goldman Sachs Dijital Varlıklar Genel Müdürü Mathew McDermott, Bloomberg News ile söyleşisinde kripto paralara olan talebin, piyasadaki son dalgalanmaya rağmen artmaya devam edeceğini savundu. McDermott, kurumsal yaygınlıkta artışın süreceğini, fiyattaki düzeltmeye rağmen, önemli bir ilginin görüleceğini vurguladı.

McDermott, bu savlarını, 850 kuruluşun katıldığı ve yüzde 10'unun kripto alıp sattığı, yüzde 20'sinin ise piyasaya girmeye ilgili olduğunu belirttiği bir araştırmaya dayandırdı.