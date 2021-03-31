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Bitcoin 58,000 doların üzerine yükseldi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10,000 dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 58,000 doların üzerine döndü.
Bitcoin 58,000 doların üzerine yükseldi

Son 24 saat içinde 57,540.68 ve 59,447.22 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.57 artışla 58,870.80 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 7.31 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 19 milyar dolarlık artışla 1.0 trilyon 99.3 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1.37 artışla 1,826.78 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 8.07 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 210.61 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 10.90 artışla 302.87 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 18.12 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 46.89 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 29 milyar dolar artışla 1 trilyon 854 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 54 birimin değeri düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,970 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,137 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.2'sini Bitcoin, yüzde 11.3'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 2.0 milyar dolar düşüşle 128 milyar dolara geriledi.

Cüneyt Özdemir, 26 Mart günü, "Bu tweet bir 'SANAT ESERİ'dir!" ifadesini kullandığı bir tweet paylaşmış ve bu tweeti NFT (benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebildiği ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen NFT'ler sanat, ses, video, video oyunlarındaki öğeler ve diğer yaratıcı çalışma biçimleri gibi dijital dosyaları temsil edebiliyor) ile satışa çıkarmıştı. Yeni bir paylaşım yapan Cüneyt Özdemir, “Türkiye’nin en pahalı twitini sattık” dedi. 

Tweetin satışa sunulduğu internet sayfasında “@izzetpinto78” adlı bir kullanıcının tweet için 10 bin dolar değerinde Ethereum ödediği öğrenildi. 

Söz konusu tweetten elde ettiği geliri Darrüşafaka'ya bağışladığını söyleyen Özdemir, tweeti satın alan kişiye sosyal medya hesabından teşekkür etti. 

Özdemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"NFT Twit satışından elde edilen gelirin tamamı olan 78.989 YTL tutarındaki bağışı az önce Darrüşafaka hesabına yatırmayı başardım. Bu vesile ile yeni bir de kampanya açtım. 'Cüneyt Özdemir Bağış Kampanyası' ile siz de çocuklarımıza destek olabilirsiniz. Teşekkürler @IzzetPinto78"

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Glassnode verilerine göre, uzun vade yatırımcıları satış yapmayı reddediyor. 'En son 2+ yıl önce aktif olan BTC arzı oranı' göstergesi, son üç ayın en düşük seviyesinde. Geçtiğimiz günlerde yaşanan düşüşün ardından 55,000 seviyelerinde konsolide olması ve fiyatın belli bir bölgede tutulması yatırımcıları satış yapmaktan uzaklaştırıyor.

"New York Valisi, blockchain tabanlı aşı pasaportlarını başlatmak için düğmeye bastıklarını duyurdu. Akıllı telefonlardan taranabilecek QR kodları ile COVID-19 test sonuçları da anında görülebilecek. Uygulama IBM temelinde oluşturulacak.

"Tether ve USDCoin gibi stablecoinler borsalarda takas için fazlasıyla kullanılıyor. Stablecoin rezervleri incelendiğinde borsalardaki miktarların rekor seviyeye ulaştığı görüldü. Son yükselişten önce kaydedilen veriler rezervlerin 10 milyar dolara ulaştığını ortaya koyuyor. Borsalara stablecoin aktarımı aynı zamanda coin alımına işaret ettiğinden dolayı özellikle Bitcoin için olumlu bir veri olarak düşünülüyor.

"Visa, ortaklık yapısı içerisinde olduğu kurumlara fiat parayla yaptıkları işlemler için Ethereum tabanını açmaya hazırlanıyor. Böylelikle iş birliği içinde olunan fintech kurumları USD Coin (USDC) takas edebilecekler. Halihazırda uygulamanın pilot denemesi yapılıyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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