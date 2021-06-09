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Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi para birimi oldu

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i ulusal para olarak kabul eden ilk ülke oldu. Bitcoin'in, El Salvador'un resmi para birimi olan ABD doları ile birlikte kullanılması bekleniyor.
Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi para birimi oldu

El Salvador Kongresi, Bitcoin'i yasal para birimi olarak sınıflandıracak yasayı onaylayladı. Böylece El Salvador bir kripto para brimini resmi olarak tanıyan ilk ülke oldu.

STRİKE'LE ORTAKLIK

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yayınlanan videoda yaptığı açıklamada ülkenin Bitcoin teknolojisini kullanarak modern finansal altyapı oluşturmak için dijital cüzdan şirketi Strike ile ortaklık kurduğunu ifade etmişti.

Bitcoin, El Salvador'un resmi para birimi olan ABD doları ile birlikte kullanılacak. Başkan Nayib Bukele, Bitcoin'in yurt dışında yaşayan Salvadorluların eve ödeme göndermesini kolaylaştıracağını söylemişti.

Florida'daki bir Bitcoin konferansında konuşan Bukele, "Kısa vadede bu, istihdam yaratacak ve kayıtlı ekonomi dışındaki binlerce kişiye finansal katılım sağlamaya yardımcı olacak" dedi ve ülkeye yatırımı artırabileceğini de sözlerine eklemişti.

2 MİLYONDAN FAZLA EL SALVADOR'LU ÜLKE DIŞINDAN YAŞIYOR

El Salvador'un ekonomisi, büyük ölçüde, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan havalelere veya yurt dışından eve gönderilen paralara dayanıyor.

İki milyondan fazla Salvadorlu ülke dışında yaşıyor. Ancak her yıl 4 milyar dolardan (2.9 milyar sterlin) fazla geri göndererek doğdukları yerle yakın bağlarını sürdürmeye devam ediyorlar.

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