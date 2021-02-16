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Bitcoin’den tarihi rekor: ilk kez 50 bini geçti

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, ilk çıktığı günden bu yana en yüksek değerine ulaşarak 50 bin barajını aştı.
Bitcoin’den tarihi rekor: ilk kez 50 bini geçti

Bitcoin, gün içinde yüzde 3,9 artarak 50 bin barajını geçti.

Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, 2021'in başından bu yana ise yüzde 72 arttı.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla tarafından 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklamıştı. 

Açıklamanın ardından Bitcoin yüzde 14 artarak tarihi zirvesini gördü ve 44 bin 300 dolara ulaşmış, daha sonra da uzun süre 43 ila 44 bin seviyelerinde işlem görmeye devam etmişti.

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