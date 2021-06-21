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Bitcoin'e bir darbe daha geldi

Kripto para konusunda sert tedbirleri devreye alan Çin'de yeni bir gelişme daha yaşandı. Sichuan eyaletinde kriptopara madenciliği yasaklandı.
Bitcoin'e bir darbe daha geldi

Kripto paralara karşı sert tutum içinde bulunan Çin, madenciliğini de önlemek için hamlelerini sürdürüyor. Çin'in Sichuan eyaletinde kripto para madenciliği yasaklandı. Eyalet yetkilileri kripto para projelerinin kapatılması emrini verdi.

EN BÜYÜK İKİNCİ BÜYÜK MADENCİLİK BÖLGESİ

Sichuan, Çin'de en çok kripto para madenciliği yapılan ikinci bölge olarak biliniyor. Eyalette 26 adet kripto para madencisi bulunuyor. 

BITCOIN ÜRETİMİNİN YARISINI YAPIYORLAR

Çin'de bulunan kripto para madencileri global Bitcoin üretiminin yarısından fazlasını yapıyorlar. Çin Devlet Konseyi ise aldığı kararla Bitcoin madenciliği ve ticaretine yasak getirmişti.

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