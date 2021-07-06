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Bitexen, Drone Yarışçıları Spor Kulübü'ne sponsor oldu

Bitexen Teknoloji’nin sponsor olduğu Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği, Türkiye Drone Şampiyonası’nın ilk etabında Elazığ’da yarıştı.
Bitexen, Drone Yarışçıları Spor Kulübü'ne sponsor oldu

Bitexen Teknoloji, bu yıl ilk etabı Elazığ’da gerçekleşen Türkiye Drone Şampiyonası’nda, Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği’ne sponsor oldu. Türkiye’nin en küçük pilotu Doruk Cengiz’in (11 yaş) üçüncü olarak kupa kaldırdığı şampiyonanın Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın katılımlarıyla protokolden yoğun ilgi gördüğü ifade edildi.

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Drone Yarışçıları Spor Kulübü pilotları Atakan Mercimek (15 yaş) 56 puanla birinci, Batu Erilkun (13 yaş) 48 puanla ikinci ve Doruk Cengiz (11 yaş) 44 puanla üçüncü olarak yarışmayı tamamladılar. Şampiyona’nın Bergama etabında yarışmaya hak kazanan 24 pilotun 15’i Drone Yarışçıları Spor Kulübü pilotları oldu.

Ayrıca yarışların Bergama ayağında dereceye girecek pilotların World Drone Cup’ta Türkiye’yi temsil edeceği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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