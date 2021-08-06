  • BIST 1.433,860
  • Altın 496,63
  • Dolar 8,5650
  • Euro 10,0950
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 34 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 32 °C
SON DAKİKADatça Muğla açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
»

Bıtexen platformuna 8 yeni coın daha eklediğini duyurdu

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, son güncelleme ile birlikte AXS, FTT, OGN, ALPHA, DODO, SUPER, AUDIO ve DEGO coinlerini de platformuna eklediğini duyurdu.
Bıtexen platformuna 8 yeni coın daha eklediğini duyurdu

Bitexen, platformuna yeni dijital paralar eklemeye devam ediyor. Son güncellemeyle Axie Infinity (AXS), FTX Token (FTT), Origin Protocol (OGN), Alpha Finance Lab (ALPHA), DODO (DODO), SuperFarm (SUPER), Audius (AUDIO) ve Dego Finance (DEGO) coinlerini platformuna ekledi. Bitexen böylece, mevcut dijital varlık sayısını 136’ya çıkarttı.

PLATFORMA EKLENEN YENİ DİJİTAL PARALAR

Platforma eklenen yeni dijital paralarla ilgili şirketten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“AXS; Axie Infinity, blokzincir tabanlı bir ticaret ve savaş oyunudur. Axie Infinity, oyuncuların Axies olarak da bilinen token tabanlı yaratıkları toplamasına, yükseltmesine, savaşmasına ve takas etmesine olanak tanımaktadır. Bu Axie’ler farklı özelliklere sahip olmaları nedeniyle her biri farklıdır ve NFT kategorisindedir. AXS ise Axie Infinity platformunun yönetim tokenidir.Oylamalara katılmak ve Axie Topluluk Hazinesi’nin nasıl yönetileceğine karar verme aşamasında söz hakkı sağlamaktadır.”

“FTT; FTT token FTX platformunun yerel tokenidir. Platform üzerinde çeşitli avantajlar sağlamaktadır.”

“OGN; Origin Protocol, piyasa katılımcılarının eşler arası (P2P) ağlar aracılığıyla mal ve hizmetleri paylaşmasına izin veren bir ağdır. Platform, aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için Ethereum (ETH) blokzincirinden ve Interplanetary File System’i  (IPFS) yararlanan kapsamlı bir çevrimiçi pazar oluşturmayı amaçlamaktadır.”

“DEGO; Dego Finance, NFT ve merkeziyetsiz finans (DeFi) araçlarının çeşitli kombinasyonlarını sunan merkeziyetsiz bir ekosistemdir. Dego Finance her kullanıcının NFT oluşturmasına ve açık arttırmalara katılmasına olanak tanımaktadır. DEGO ise platformun yerel tokenidir. DEGO sahipleri topluluk tekliflerine katılabilmekte ve oy kullanabilmektedir.”

“ALPHA; Alpha Finance Lab, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında araştırma ve geliştirme yapmaya odaklanmış bir merkeziyetsiz finans projesidir. Bu amaçla Alpha Finance Lab, merkeziyetsiz finans alanındaki ihtiyaçları belirleyerek, geliştirme çalışmaları yapmakta ve DeFi ekosisteminin gelişimine katkı sunmaktadır. ALPHA tokeni ise, sahiplerine Alpha Finance Lab ekosisteminde çeşitli ek faydalar sağlamakta ve tüm Alpha ekosistemini desteklemektedir.”

“DODO; Dodo, PMM algoritması sayesinde oldukça düşük işlem ücretleri ve fiyat kayması sağlayan bir Otomatik Piyasa Yapıcı platformdur. Diğer bir ifade ile AMM’dir. Dodo, sağladığı özelliklerle kripto para ekosisteminin en büyük AMM’lerinden biri olan Uniswap’ten daha üstün bir fiyatlandırma politikası olduğunu öne sürmektedir. DODO ise platformun yerel tokenidir.”

“SUPER;  Superfarm, NFT oluşturmak isteyen sanatçıları ve NFT ekosistemi içerisinde yer alan kullanıcıların fon toplaması, video oyunlar oluşturması alanlarında hizmet vermektedir. Asıl hedef alanı oyun sektörü olan SUPER, oyun içi NFT’ler konusunda çalışmaktadır.”

“AUDIO; Audius platformu, tüm müzisyenler için oluşturulmuş yeni nesil bir yayın akışı platformudur. AUDIO, Audius platformunun yerel tokenidir. AUDIO tokeni ile platformdaki birçok ek özellikten faydalanabilir ve oy kullanma hakkı ile Audius platformunun geleceğine karar verebilirsiniz.”

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 721 milyon dolar oldu05 Ağustos 2021 Perşembe 14:59
  • Bankacılık sektörünün aktifleri haziranda 6,7 trilyon liraya yükseldi05 Ağustos 2021 Perşembe 14:42
  • Salgın sürecinde Türkiye'nin maske satışları 144 kat arttı05 Ağustos 2021 Perşembe 12:51
  • Temmuz sıcaklarında 163 ülke Türkiye üretimi klima ile serinledi05 Ağustos 2021 Perşembe 12:25
  • Temmuzda değer bazı ihracat artışında İspanya başı çekti05 Ağustos 2021 Perşembe 11:33
  • Dünya Fındık Haftası ilk kez Trabzon’da kutlanacak05 Ağustos 2021 Perşembe 11:06
  • Mücevher ihracatı temmuzda 456 milyon dolar oldu05 Ağustos 2021 Perşembe 11:01
  • Bolu'da orman yolları şeritle kapatıldı05 Ağustos 2021 Perşembe 10:53
  • Borsa güne düşüşle başladı05 Ağustos 2021 Perşembe 10:03
  • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı05 Ağustos 2021 Perşembe 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti