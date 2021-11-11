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Bitki Evi Başkentlileri Bekliyor

ANFA Bitki Evi’nde meyve ağacı dikim mevsiminin başlamasıyla birlikte ayvadan elmaya, vişneden armuda, kirazdan hurmaya, ıhlamurdan bademe, cevizden muşmulaya, incirden narenciye türlerine kadar çeşitli meyve ağaçları satışa sunuldu. 
Bitki Evi Başkentlileri Bekliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark, Mogan Parkı ve 30 Ağustos Zafer Parkı’nda bulunan ANFA Bitki Evi, iç ve dış mekanları süsleyecek birbirinden güzel çiçek ve bitki çeşitlerini uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. 

Meyve ağacı dikim mevsiminin gelmesiyle birlikte ANFA Bitki Evlerinde; Ankara iklimine uygun ayvadan elmaya, vişneden armuda, kirazdan hurmaya, ıhlamurdan bademe, cevizden muşmulaya, incirden narenciye türlerine kadar çeşitli meyve ağaçları satışa sunuldu.

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ÇEŞİTLİ EBATLARDA MEYVE AĞAÇLARI BAŞKENTLİLERİ BEKLİYOR 

Her mevsim özenle hazırlanan çiçek ve bitki türlerinin bulunduğu ANFA Bitki Evleri, birçok ebattaki bodur ya da yarı bodur meyve ağaçlarını da Başkentliler için satışa çıkardı.

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Ayvadan elmaya, vişneden armuda, kirazdan hurmaya, ıhlamurdan bademe, cevizden muşmulaya, incirden narenciye türlerine çeşitli meyve ağaçlarının dikim mevsimi olduğunu belirten Peyzaj Teknikeri Samiye Soylu,“ANFA Bitki Evlerimize kiraz, kayısı, armut, elma, erik gibi Ankara iklimine uygun bütün meyve ağacı çeşitlerini satışa sunmaya başladık. Bütün vatandaşları ANFA Bitki Evlerine bekliyoruz” dedi. 

 

ANFA Bitki Evi’ne yeni gelen meyve ağaçları yoğun ilgi görürken, alışveriş yapan vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Melike Özden: “ANFA Bitki Evi çeşitlilik konusunda çok zengin. O yüzden hediyelik ya da kendim için ürün almak istediğimde buraya geliyorum. Bu sefer meyve fidesi almaya geldim, bahçeme dikeceğim.”

-Merve Işık:  “Çok beğeniyorum ANFA Bitki Evi’ni. Sürekli de geliyorum buraya ürün almaya. Çünkü her zaman piyasadan çok daha uygun fiyatlı ürünler bulabiliyorum. Bahçeme meyve ağaçları dikmeye ve salonum için de bitki almaya geldim. Her zaman güler yüzlü personel ile karşılaşıyorum çok mutluyum buradan alışveriş yapmaktan.”

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