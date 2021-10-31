Bitkiler Derde Deva

Fitoterapi Uzmanı Reşat Kılıç, tecrübe edinerek hazırladığı bitkisel karışımların ben, siğil, egzama, hemoroit, sedef, saç dökülmesi gibi birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyerek, “Her şey doğada bitkilerde” dedi.

Fitoterapist Reşat Kılıç, halk arasında ‘alternatif ve tamamlayıcı tıp’ olarak bilinen doğal bitkilerle tedavi yöntemi ‘fitoterapi’ hakkında gazetemize bilgi verdi.

ÜLKE ÜLKE GEZEREK TECRÜBELERİ HARMANLADI

Kılıç, fitoterapi konusunda uzmanlaşmak için çok sayıda ülke ve şehir gezdiğini, orada edindiği bilgileri tecrübe ederek başarılı sonuçlara imza attığını söyledi.

“Gittiğim ülkelerde bitkilerle kimlerin ne yaptığını araştırdım” diyen Kılıç, “Çevremdeki doktor ve kimyager arkadaşlardan bilgi alarak birçok hastalığa iyi gelen solüsyonlar yaptım. Örneğin siğil için solüsyon yaptım. 7- 8 gün içerisinde kesin sonuca vardım. Hiçbir yan etkisi de olmadı. Oğlumda egzama çıktı, onun tedavisi buldum; tedaviyi uyguladıktan sonra iyileşme sağlandı” dedi.

BİRÇOK HASTALIĞI TEDAVİ EDİYOR

Vücuttaki ben, siğil, egzama, sedef, huzursuz bacak ve bağırsak sendromu, saç dökülmesi ile saç çıkartma alanında çalışmalarının olduğunu belirten Kılıç, “Bu hastalıklara karşı genelde kan sulandırıcı tedavi uygulanıyor. Ben, ‘insan sağlığına zarar vermeden bitkilerle ne yapabiliriz?’ sorusunun cevabını aradık. Bu anlamda bir karışım yaptım. Bunun yanında prostata ve hemoroitle ilgili de çok doğal çözümler yapıyorum. Karışımlarla hemoroidi tedavi ediyorum. Her şey doğada bitkilerde” diye konuştu.

“SAÇ ÇIKARAN FORMÜLÜ İLK KENDİMDE UYGULADIM VE BAŞARDIM”

Bitkilerin karışımı ile hazırladığı solüsyon sayesinde saç çıkarabildiğini de belirten Kılıç şunları söyledi: “İnsanın kafasındaki saç pigmentleri belli bir süre sonra uykuya geçiyor. O derinin altındaki pigmentleri harekete geçirmek için yapmış olduğumuz bir karışımla 5 ay içerisinde saç çıkıyor. Saçtaki pigmentler canlanıyor ve saç çıkıyor. İlk kendime uyguladım ve kendimde olumlu sonuç aldım. Normal saç ekiminde cerrahi işlem uygulanıyor. Bu süreçte 5-6 ay kafa deriniz duyarlılığını kaybediyor. Bir de hoş bir görüntü vermiyor. Saç ekiminde önce analizini yapıyoruz. Dökülmeye ve kepeklenmeye karşı diyetler veriyoruz. Sonrasında kendisine verdiğimiz karşımı uygulatıyoruz. Dördüncü aydan sonra etkisini gösteriyor ve saçlarınız çıkmaya başlıyor.”

AVRUPA’DA ÇOK YAYGIN

Fitoterapinin binlerce yıldır kullanıldığını ancak koronavirüsle birlikte insanların bu tedavinin farkına vardığını aktaran Kılıç, “Fitoterapi Avrupa ülkelerinde ve diğer ülkelerde çok yaygın. Bu alan tıp fakültelerinde ders olarak veriliyor.

Virüsten sonra fitoterapinin önemi ülkemizde kavranmaya başlandı. İnsanlar artık doğal beslenmenin doğru olduğuna inandılar” ifadelerini kullandı.

AĞRI VE SIZISIZ TEDAVİ

Uyguladığı tedavi yöntemiyle ilgili bilgi veren Kılıç şunları söyledi: “Ben ve siğil için bizim atalarımız inciri kesip tedavi ederdi. Şimdi bunu lazerle ve cerrahi operasyonlarla yapıyorlar. Ben ise bir dokunuşla hiçbir ağrı ve sızı olmadan tedavi ediyorum.”

UZMANLIK İSTEYEN BİR ALAN

Fitoterapi konusunda eğitim aldığını ve eğitim almadan bu konuda işlem yapılamayacağını kaydeden Kılıç, “Herkes ‘ben fitoterapi yapıyorum’ diyor. Bunu ehli olmayan kişiler yaptığı zaman zararları elbette ki çok. Hazırlanan doz önemli; eğer eksik olursa faydası olmaz, fazla olursa zararı olur” dedi.

“EMİN ELLERE KENDİNİZİ TESLİM EDİN”

Fitoterapide güvenirliğin çok önemli olduğuna dikkat çeken Kılıç, “Bu işi gerçekten bilen insanlara gitmek lazım. Bilmeden yapılan bir uygulama yarardan çok zarara neden olur ve bunun telafisi yok. Bunun şakası yok. Fitoterapiyi emin ellerde yaptırdığınız zaman çok güzel sonuçlar alırsınız. Bizim amacımız sağlık. Sağlıklı birey güzel düşünür toplumuna yararlı olur. Birey ailesine yararlı olur çocuklarını iyi yetiştirir. Her şeyin başı sağlıktır” sözlerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA