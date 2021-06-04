  • BIST 1.428
  • Altın 523,885
  • Dolar 8,7001
  • Euro 10,5476
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 11 °C
»

Bitlis'te, 1'i gri kategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında 1 güvenlik korucusunun şehit oduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede sürdürülen 'Eren-11 Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK 2021' opesyonunda 1'i gri kategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bitlis'te, 1'i gri kategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında dün 1 korucunun şehit, 2 askerin de yaralandığı bölgede 'Eren-11 Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK 2021' operasyonlarına devam edildi. Kuşluca, Karaçalllı ve Çavuşlar Köyleri arasında süren operasyonda jandarma ekipleri, terörist grubun olduğu bölgeyi ateş altına aldı. Hava destekli operasyonda, 1'i gri lkategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Konu ile ilgili Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; 02.06.2021 günü Bitlis Tatvan Anadere Köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca yapılan silahlı saldırı olayında kaçan BTÖ mensuplarını tespit etmek, yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla 03.06.2021 günü 'Eren-11 Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK 2021/1' operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon sonucunda; Kuşluca, Karaçalı ve Çavuşlar Köyleri kırsalında bir grup BTÖ mensubu tespit edilmiş, hedef ateş altına alınmıştır. Temas sonucunda 1'i gri kategoride arananlar listesinde olan 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, bir kahraman güvenlik korucumuz şehit olmuş, iki Jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Operasyonda teröristlere ait 1 M-16 piyade tüfeği, 2 kaleşnikof piyade tüfeği,1 glock marka tabanca, 1 roketatar mühimmatı, 4 el bombası, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 8 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 120 M-16 piyade tüfeği fişeği, 158 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 26 adet 9 mm tabanca fişeği, 400 gr C-4 plastik patlayıcı, 5 fünye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Yaralı 2 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını artırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'TSK, harekat bölgelerinde çevreye zarar veriyor' iddialarına yalanlama03 Haziran 2021 Perşembe 16:27
  • Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi03 Haziran 2021 Perşembe 16:26
  • Meclis Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki03 Haziran 2021 Perşembe 15:37
  • Askerimiz PKK'ya nefes aldırmıyor! Bir darbe daha03 Haziran 2021 Perşembe 15:33
  • Taksim Camii'ne turistlerden yoğun ilgi03 Haziran 2021 Perşembe 15:22
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda taşınmalar salgının etkisiyle yüzde 29,7 azaldı03 Haziran 2021 Perşembe 15:21
  • Kabil'de bombalı saldırı: 4 ölü03 Haziran 2021 Perşembe 14:50
  • Türk mühendislerden Marmara Denizi'nde artan müsilaj ile kirliliği azaltacak öneriler03 Haziran 2021 Perşembe 14:05
  • Zonguldaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve müjdelerini heyecanla bekliyor03 Haziran 2021 Perşembe 14:04
  • FETÖ’nün suikast timine ceza yağmuru!03 Haziran 2021 Perşembe 13:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti