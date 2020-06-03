  • BIST 108.817
  • Altın 374,465
  • Dolar 6,7593
  • Euro 7,5627
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör hedeflerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylece, Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şiddet uyguladığı için şikayetçi olan kardeşinin iş yerine tüfekle ateş açtı03 Haziran 2020 Çarşamba 12:51
  • Havalimanı'na otobüs seferleri yarın başlayacak03 Haziran 2020 Çarşamba 12:43
  • Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi doğum günü partisinde yakalandı03 Haziran 2020 Çarşamba 12:31
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı03 Haziran 2020 Çarşamba 12:23
  • 20 yıldır yarasalar üzerinde çalışan biyologdan 'yarasaları öldürmeyin' uyarısı03 Haziran 2020 Çarşamba 12:21
  • İş dünyası 2020 yılında adli tatil istemiyor03 Haziran 2020 Çarşamba 12:20
  • Mesleki yeterlilik sınavları yapılmaya başlandı03 Haziran 2020 Çarşamba 12:19
  • THY'den iki yeni hizmet03 Haziran 2020 Çarşamba 11:55
  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yurtlarımızdaki karantina sona erdi03 Haziran 2020 Çarşamba 11:40
  • Başkentte sağlıkta normalleşme sürecinin ayrıntıları belli oldu03 Haziran 2020 Çarşamba 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti