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Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te, Sehi Ormanları bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis Sehi ormanlarında yüreğimiz yanmış, ahımız kalmıştı. 3 terörist daha etkisiz. Şimdilik." ifadelerini kullandı.

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