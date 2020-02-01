  • BIST 119.140
  • Altın 305,717
  • Dolar 5,9765
  • Euro 6,6232
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -3 °C
»

Bitlis'te 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle, 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Bitlis'te 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kentte, 500 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, belediye ekipleri de kent merkezindeki yolların kapanmaması için yoğun çalışma yürütüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde 500 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, "Karla mücadele çalışmalarında 350 köy 293 mezrada 2 Bin 341 kilometrelik yol ağında çalışma yapmaktayız. Şu an itibarıyla 500 yerleşim yeri ulaşıma kapanmış durumda. Ekiplerimiz kapanan yolları açmak için yoğun bir mücadele yürütüyor" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'da bir baba, eşini ve kızını öldürüp intihar etti31 Ocak 2020 Cuma 14:21
  • Kar altındaki mendereslerin kış güzelliği31 Ocak 2020 Cuma 09:45
  • Yıllarca türbe sanılarak adaklar adandı, anıt mezar olduğu ortaya çıktı31 Ocak 2020 Cuma 09:39
  • Tüketim Çılgınlığımıza Çocukları Dahil Etmeyelim31 Ocak 2020 Cuma 00:05
  • Habeşistan’a Hicret Eden Müslümanlar31 Ocak 2020 Cuma 00:04
  • Hürkuş beyazperdede çocuklarla buluşacak30 Ocak 2020 Perşembe 16:57
  • Oscar adayı 'Bal Ülkesi' izleyicilerle buluşacak30 Ocak 2020 Perşembe 16:01
  • Avrupa'daki en eski Osmanlı temliknamesi Berlin'de ortaya çıktı30 Ocak 2020 Perşembe 13:07
  • Rusya'da tepki çeken koronavirüs şakası30 Ocak 2020 Perşembe 11:58
  • Ağrılı kız kardeşler Elazığ'daki depremzedeler için yorgan dikti30 Ocak 2020 Perşembe 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti