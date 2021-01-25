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Bitlis’te, Afet Risk Azaltma Planı toplantısı

BİTLİS'te, Vali Oktay Çağatay başkanlığında İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Bitlis’te, Afet Risk Azaltma Planı toplantısı

İl Acil Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcıları ve kurum amirleri katıldı. Toplantıya başkanlık eden Vali Çağatay, Türkiye'de bir deprem gerçeği olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanımız 81 il valisi ile bir toplantı yaptı. 2021 yılı afetlere hazırlık eğitim yılı olarak ilan edildi. Bu konuda da bir eğitimden geçme ve hazırlık planı yapılmaya başlandı. Sebebi ise, geçen yıl yaşanan çok acı olaylardır. 2020 yılını hatırlarsanız, oldukça sert geçirdik. Allah tekrarından korusun. Ama afetin 2021 yılında olmaması için garanti yok. İçişleri Bakanımızın kendi ifadesi ile söylüyorum. 'Geçen yıla nazaran ülkedeki depremsellik faaliyeti yüzde 50 seviyesinde artmıştır. Biz, afet denince aklımıza deprem geliyor. Sel, heyelan ve yangınlar var. Bunların hepsi birer afet. Geçen yıl Elazığ’da yaşandı, Van’da, Muş ve Bingöl’de depremler yaşadık. Bu depremleri bizler de hissettik. İran’da oluyor, Van etkileniyor. Depremler hala hafızamızda. Hizan’da sert bir deprem yaşadık. O anda aklımıza geliyor. Sonrasında yine unutmaya başlıyoruz. Deprem olacak, afetler olacak. Ama önemli olan bunlara hazırlıklı olmak. Son yıllara bakıldığında Türkiye bu konuda aşama kaydetti. Ama bir gerçek var ki; deprem mutlaka ve mutlaka olacaktır. Allah afetinden esirgesin. Ama olduğunda da inşallah bizlerin hazırlıklı olması gerekiyor."

Toplantı, yapılan sunumun ardından sona erdi.

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