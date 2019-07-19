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Bitlis'te askeri araca roketli saldırı: 1 Binbaşı şehit oldu

Bitlis' in Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca PKK' lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendi
Bitlis'te askeri araca roketli saldırı: 1 Binbaşı şehit oldu

Saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik  korucusu ile araç sürücüsü yaralandı.

Bitlis'in Bölükyazı köyü yakınlarında görev icra eden askeri araca bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendi.

BİR BİNBAŞI ŞEHİT OLDU

Saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile araç sürücüsü yaralandı.

HAKURK'TA 1 ASKER ŞEHİT

Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı töreristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın acı haberi, Konya'nın Çeltik ilçesindeki ailesine ulaştı. Çeltik Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkanı Ali Meşe ve askeri yetkililer, Kaşören Mahallesi'ndeki İsmail ve Fatma Ünal çiftine oğullarını şehadetini bildirdi.Bekar olduğu öğrenilen şehit Ünal'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Kaşören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.


Konya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada,, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu belirtilerek, şehide Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

KUZEY IRAK'TA DA 1 ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekâtı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beşi hafif olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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