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Bitlis'te eksi 20 derece soğukta 'meşaleli' kayak gösterisi

BİTLİS- Tatvan Karayolu üzerinde bulunan El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde eksi 20 derece dondurucu soğukta düzenlenen meşaleli kayak gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu.
Bitlis'te eksi 20 derece soğukta 'meşaleli' kayak gösterisi

Bitlis Belediyesi’nce bu yıl 1'incisi düzenlenen meşaleli kayak gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kayak merkezine gelen kayakçılar, eksi 20 derece dondurucu soğukta, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle kayak yaptı. Görsel şölenin ortaya çıktığı gösteride, kayak severler de kayakçılara alkışlarıyla eşlik etti. Bitlis Belediyesi, kayak merkezine gelen vatandaşlara ekmek arası köfte ikramı yaptı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, dondurucu soğuğa rağmen meşaleli kayak gösterisine gelen vatandaşlara teşekkür etti. Tanğlay, “Yapmış olduğumuz ve geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz kar şölenine katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bitlis Belediyesi olarak, karın başkenti olan Bitlis’te kar şöleni yapalım dedik. Bunu da bugün Rahva mevkisinde El Aman Hanı Kayak Merkezi’nde halkımızla birlikte hem köfte ekmek hem de kar şölenini meşaleli kayakçılarla birlikte gerçekleştirdik. Bitlis Belediyesi olarak bu tür programlarımızı her kış daha da artıracağız. Bugün çok güzel ve yoğun bir katılım var. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kışın çekilmez çilesi olan karı, bu şekilde eğlenceli hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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