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Bitlis'te korkutan deprem: 4,6 ile sallandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bitlis'te korkutan deprem: 4,6 ile sallandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.20'de Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'teki depremde hasara yönelik ihbar olmadığını, taramalara devam edildiğini bildirdi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Soylu, "Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

"İlimiz genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır"
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan’da meydana gelen depremle ilgili valiliğe hasara yönelik ihbar gelmediğini bildirdi.

Hizan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Çağatay, "Hizan ilçemizde meydana gelen 4,6 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre, ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. AFAD ve jandarma ekiplerimizle tespit çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 22.20'de meydana gelen ve merkez üssü Bitlis'in Hizan ilçesi olan deprem, ilimizde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, Van'da herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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