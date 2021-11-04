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Bitlis'te küçükbaş ve arı kovanı çalan 4 şüpheli yakalandı

Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçesinde, küçükbaş ve arı kovanı çalan 4 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Çalınan hayvanlar ve kovanlar, sahiplerine teslim edildi.
Bitlis'te küçükbaş ve arı kovanı çalan 4 şüpheli yakalandı

Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde 6 küçükbaş hayvan, Mutki ilçesi Koyunlu köyü Geçütan mevkisinde ise arı kovanı hırsızlığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme ve Asayiş timlerinin koordineli olarak yaptığı çalışma sonucunda küçükbaş hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen O.B., F.A. ve M.K. ve arı kovanı hırsızlığının gerçekleştirdiği belirlenen M.Ş.B. için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda O.B., F.A., M.K ve M.Ş.B., gözaltına alındı.

Jandarma karakoluna getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden O.B. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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