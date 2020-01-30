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Bitlis'te, PKK'ya ait 200 elektrikli fünye ele geçirildi

Bitlis'te güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 200 elektrikli fünye, 3 telsiz bağlantılı düzenek ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Bitlis'te, PKK'ya ait 200 elektrikli fünye ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristleri bulup etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenledi. ‘Şehit J.Çvş. Ayhan Ercan 2020-05' adı verilen operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında tespit edilen bir depoda, 36 kilo gıda ve temizlik malzemesi, 3 tencere, toprağa gömülü vaziyette 2 jelikan bidon içerisinde 3 telsiz bağlantılı düzenek, 200 elektrikli fünye, 50 metre elektrik kablosu, 17 elektrik bağlantı kablosu, 1 susturucu, 3 telsiz anteni, 1 ses kayıt cihazı, 1 GB hafıza kartı, 1 baş kamerası, 50 metre su hortumu, 1 notebook bilgisayar, 2 boş AK-47 şarjörü, 5 akım ölçer, 1 VCD kumandası, 2 kitap, 2 not defteri, 1 tentürdiyot, 1 termos, 3 çadır bandı, 100 metre çadır ipi, 38 çift çorap ve 34 çift mekap ayakkabı ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile el konulurken, diğerleri yerinde imha edildi.

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