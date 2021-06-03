Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik Eren-11 Operasyonu'nda şehit olan güvenlik korucusu Cihat Çelik için tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek özgeçmişi okundu.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Mutki ilçesine bağlı Bozburun köyünün Güvenli mezrasına götürüldü.

Törende, göz yaşlarını tutamayan şehit yakınlarını jandarma personeli teselli etmeye çalıştı.

Törene Vali Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan, polis, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

3 terörist etkisiz hale getirilmişti

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat birliklerince yürütülen operasyonda, bugün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusunun şehit olduğu, 2 jandarma personelinin de yaralandığı belirtilmişti.