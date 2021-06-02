Bitlis'te şehitler uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki için tören düzenlendi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, törenin düzenlendiği İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirilerek, özgeçmişleri okundu. İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani şehitler için dua etti. Duanın ardından şehit Koçak'ın naaşı memleketi Yozgat'a uğurlandı. Şehit güvenlik korucusu Aki'nin naaşı da toprağa verilmek üzere Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyüne götürüldü. Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan, polis, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.